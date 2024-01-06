В Беларуси изменили порядок выдачи больничных. Минздрав пояснил, кому вместо них выдадут справку

Опубликовано: 06.01.2024 08:00 , Обновлено: 06.01.2024

Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда и соцзащиты внесли изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления больничных листков в Беларуси. Согласно новому постановлению двух ведомств, в некоторых случаях вместо больничных белорусам в поликлиниках будут выдавать справку о временной нетрудоспособности.

Как разъяснили в Минздраве, один листок нетрудоспособности будут выдавать тем, кто работает по трудовым договорам, в случае назначения пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам за счет средств государственного соцстрахования. Его работник может представить:

по основному месту работы;

по месту работы по совместительству - в случае одновременного нахождения работника по основному месту работы в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

по месту работы по совместительству - при отсутствии основного места работы на дату наступления временной нетрудоспособности, беременности и родов.

В Минздраве подчеркнули, что если человек работает в нескольких местах по внутреннему или внешнему совместительству, листок нетрудоспособности будут выдавать только по одному из них - на выбор пациента. В остальных случаях совместителям будут выдавать справку .

Листок нетрудоспособности также будут выдавать тем пациентам, у которых факт временной нетрудоспособности подтвержден справкой и наступил:

во время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,

в период прохождения службы в резерве, военных или специальных сборов.

При этом для получения больничного временная нетрудоспособность должна продолжаться после окончания этих периодов - больничный откроют со дня, следующего за днем окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прохождения службы в резерве, военных или специальных сборов.

Для ухода за детьми - справки вместо больничных

Кроме того, новым постановлением Минздрав и Минтруда урегулировали вопрос о выдаче справок о временной нетрудоспособности тем, кто осуществляет уход за больными детьми старше 14 лет, которым медицинскую помощь оказывают в амбулаторных условиях и в организациях здравоохранения в условиях стационара. Как пояснили в Минздраве, в таких случаях справку будут выдавать по заключению врачебно-консультационной комиссии, если она признает, что пациент нуждается в уходе по истечении 7-дневного срока, удостоверенного листком нетрудоспособности.

Дополнительно выдача справки о временной нетрудоспособности новым постановлением предусмотрена для тех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Такую справку им будут выдавать при направлении на санаторно-курортное лечение ребенка в санаторно-курортные организации по определённому Совмином перечню, а также при медицинской реабилитации и медицинской абилитации в случаях, если ребенок будет проходить санаторно-курортное лечение, реабилитацию или абилитацию чаще, чем один раз за календарный год.

Как пояснили в Минздраве, корректировка действующей инструкции потребовалась из-за изменений, внесённых в постановление Совмина от 28 июня 2013 г. №569 “О мерах по реализации Закона Республики Беларусь “О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей”, а также в связи с изменившейся практикой применения действующего постановления и на основании анализа обращений граждан и юридических лиц.

Ранее Телеграф сообщил, что выплату больничных и пособий по новым правилам Совет министров Беларуси передвинул с 1 января на 1 июля 2024 года.

Совмин внес изменения по выплатам больничных. Кого из белорусов коснется?