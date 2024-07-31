Повышение детских пособий, подорожание почтовых услуг и метеорный поток. К чему ещё готовиться белорусам в августе?

Опубликовано: 31.07.2024 07:35 , Обновлено: 31.07.2024

Последний месяц лета подарит белорусам не только шанс насладиться тёплой погодкой и посмотреть главное звёздное шоу лета – пик Персеид, но и принесёт ряд значимых правовых и экономических нововведений. Повышенные детские пособия и соцпенсии, подорожавшие почтовые услуги, сигареты и услуги для автомобилистов, новые правила работы такси и закрытие банковских счетов. Вот неполный список того, к чему придётся привыкать белорусам в следующем месяце. Рассказываем подробно обо всех новациях августа.

Какой будет погода в августе в Беларуси?

По предварительному прогнозу синоптиков, основанному на данных ECMWF, последний месяц лета ещё даст возможность белорусам насладиться пляжным отдыхом. Хоть первая неделя августа обещает быть достаточно холодной, уже на второй неделе температура, по расчётам синоптиков, поднимется на 1,5–3 градуса выше нормы .

Кого «сдует»? Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании до +16°C и «уйме осадков»

[info_b]Отметим, что долгосрочные и среднесрочные прогнозы не могут быть абсолютно точными и достоверными ввиду изменчивости метеоусловий. Синоптики постоянно обновляют и корректируют свои прогнозы, дополняя их более точными краткосрочными прогнозами на 1-3 дня.[/info_b]

Повышение детских пособий и соцпенсий в августе

Главным финансовым событием августа, которое повлияет на доходы многих белорусов, станет повышение размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ). От него в Беларуси зависят социальные пенсии, государственные пособия и многие надбавки и доплаты. Поскольку размер БПМ (как в среднем на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам) вырастет в среднем на 3,4% , белорусским льготникам стоит ждать соразмерного повышения ежемесячных выплат.

Из-за повышения БПМ вырастут и многие единовременные «детские» пособия, которые также привязаны к этому социально-экономическому показателю. Так, при рождении первенца белорусам теперь будут выплачивать по 4 330 рублей, при рождении второго и последующих детей – по 6 062 рубля.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?

Кроме того, вырастут с 1 августа и те детские пособия, которые привязаны не к БПМ, а к среднемесячной заработной плате белорусов. Их пересчитывают дважды в год и в этот раз пообещали поднять в среднем на 7,3% . В денежном выражении повышение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит от 53 до 68,1 рубля .

Минтруда Беларуси объявило о повышении детских пособий с 1 августа. На сколько?

Какие изменения на рынке труда запланированы в августе?

Ещё одним значимым изменением августа на рынке труда Беларуси станет расширение перечня рабочих специальностей и должностей служащих, на которые разрешено привлекать иностранцев или лиц без гражданства, не имеющих официального разрешения на постоянное проживание в Республике.

Минтруда разрешило принимать на работу в Беларуси иностранцев без ограничений ещё на 18 специальностей

В новом перечне Министерства труда и соцзащиты, который вступит в силу с 1 августа, уже 38 профессий рабочих и 15 должностей служащих. Большинство новых специальностей относятся к кожевенной отрасли промышленности.

[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении Минтруда на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Что подорожает с 1 августа в Беларуси и на сколько?

Сигареты *

Не обойдётся в августе и без повышения цен. По данным Министерства по налогам и сборам, с 1 августа подорожают 11 марок сигарет, в среднем на 15-20 копеек .

[info_b]Какие именно марки подорожают и сколько придётся теперь отдавать за пачку, можно почитать в нашем материале, а с подробным перечнем цен на разные марки сигарет можно ознакомиться в соответствующем документе на официальном сайте МНС по ссылке.[/info_b]

МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. А какой новый производитель табачных изделий появился?

Кроме того, в августе на рынок табачных изделий Беларуси выходит новый производитель - компания “АЛИДИ-Вест”, которая получила лицензию на производство табачных изделий в марте 2024 года и зашла на рынок с двумя популярными марками сигарет — Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic.

Места на автостоянках *

Также стало известно, что с 1 августа подорожают услуги государственного объединения “Гаражи, автостоянки и парковки”. В среднем стоимость автостоянки в Минске вырастет на 6% .

В Минске решили поднять стоимость автомобильных стоянок на 6%. Сколько придётся платить в месяц с 1 августа?

Так, минимальный месячный тариф за хранение легкового авто (до 3,5 тонн включительно) решили поднять на 3 рубля — с 46 до 49 рублей. Впрочем, на некоторых стоянках отдельным категориям граждан готовы предоставить скидку в 10% (таким образом, тариф там составит 44,1 рубля в месяц).

[info_b]С точным перечнем платных стоянок, в том числе тех, где выделены места для льготников, а также с информацией о наличии там свободных для аренды мест можно ознакомиться на сайте «Гаражи, автостоянки и парковки» по ссылке.[/info_b]

Почтовые тарифы *

О повышении тарифов на некоторые свои услуги с 1 августа объявил и национальный почтовый оператор Беларуси. Так, пересылка международной письменной корреспонденции и посылок, а также отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. подорожает в среднем на 5% .

«Белпочта» объявила о повышении тарифов с 1 августа. Что подорожает на 5%?

Допмеры по девалютизации экономики, нововведения белорусских банков и налоговой для белорусов

Тем временем поддерживать ценовую и финансовую стабильность в стране Национальный банк Беларуси решил с помощью двух дополнительных мер в области денежно-кредитной политики. Так, с 17 июля 2024 года Нацбанк уже поднял для банков ставки по кредиту овернайт, а с 1 августа ещё и повысит норматив отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты.

Нацбанк решил «придать дополнительный импульс» девалютизации экономики Беларуси. Как?

Теперь банки и небанковские кредитно-финансовые организации Беларуси обязаны будут отчислять в фонд не 18%, а 20% от всех привлеченных средств в иностранной валюте. Тем самым Нацбанк рассчитывает “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”.

Один из банков предупредил белорусов о комиссии в 400 рублей. У кого начнут снимать уже с 1 августа?

Сами же банки также подготовили ряд нововведений, которые напрямую затронут белорусов и их кошельки. Так, в августе:

«Белорусский народный банк» объявил об увеличении комиссии за ведение счётов в долларах и евро,

«СберБанк» – о решении уничтожать платёжные карты, которые “съел” банкомат или другое устройство самообслуживания,

«Паритетбанк» - о закрытии банковских счетов тех клиентов, у которых за последний год отсутствовали какие-либо транзакции по карте.

В «СберБанке» назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов

В свою очередь Министерство по налогам и сборам напомнило белорусам, что с 1 августа через Личный кабинет физического лица или систему ЕРИП можно начинать вносить единый имущественный платеж , который с этого года заменил собой сразу три обязательных налоговых сбора — транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость. Оплату за прошлый год необходимо внести до 15 ноября 2024 года.

МНС извинилось перед белорусами. Что произошло?

Как изменится работа белорусских таксистов с 1 августа?

Начиная с 1 августа белорусские таксисты смогут вносить свои сведения в новый реестр пассажирских перевозчиков , который будет вести Транспортная инспекция по указу президента №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

До 31 октября 2024 года будет действовать своеобразный переходный период, в течение которого перевозчики смогут подать сведения бесплатно, без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, будет предусмотрена госпошлина, размер которой уже определили белорусские законодатели. С предложенными Министерством транспорта и коммуникаций ставки государственной пошлины за внесение сведений в реестр можно ознакомиться в нашем материале.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре

Отметим, что далеко не все участники рынка пассажирских перевозок с энтузиазмом встретили инициативу транспортного ведомства. Ещё в начале лета водители такси предупредили, что нововведения приведут к “неизбежному” сокращению числа таксистов, а также к “значительному росту” цен на их услуги.

«Слишком дешевые» — Водители предупредили белорусов о «значительном росте» цен на такси. Когда?

Графики плановых отключений горячей воды в августе

Кстати, не стоит забывать о том, что в августе ещё продолжатся плановые отключения горячей воды, которые белорусские коммунальщики традиционно проводят летом для профилактического ремонта оборудования и теплосетей.

Еще не все? «Минскэнерго» опубликовало график и список адресов отключения горячей воды в августе

[info_b]Графики отключений в Минске с подробным списком адресов домов, где почти на две недели планируется отключать горячую воду, можно посмотреть на сайте двух предприятий, обслуживающих жилфонд столицы:

«Минскэнерго» - по ссылке,

«Минсккоммунтеплосеть» - по ссылке.[/info_b]

Пик Персеид

А ещё август – самое подходящее время для наблюдения за звёздным небом. На 12-13 августа приходится пик интенсивности метеорного потока Персеид. В это время на ночном небе можно увидеть до 60 метеоров в час, то есть каждую минуту можно загадывать новое желание на падающую звезду.

Земля вошла в метеорный поток Персеид. Когда и как белорусам смотреть «звёздные дожди» в 2024 году?

В Королевских музеях Гринвича Персеиды назвали «одним из самых впечатляющих явлений на ночном небе» лета, а Telegraf.news рассказывал, где лучше всего смотреть это звёздное шоу, что использовать для наблюдений за Персеидами, во сколько и куда именно на ночном небе обращать свой взор.