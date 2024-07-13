Нацбанк решил «придать дополнительный импульс» девалютизации экономики Беларуси. Как?
Национальный банк Беларуси принял дополнительные меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране. В пресс-службе финансового регулятора рассказали, какие два решения в области денежно-кредитной политики должны "придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики".
С этой целью правление Нацбанка 12 июля 2024 года приняло решение повысить два финансовых норматива - норматив отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты и ставок по кредиту овернайт.
Повышенный норматив отчислений начнёт действовать уже с 1 августа 2024 года. С этого момента банки и небанковские кредитно-финансовые организации обязаны будут отчислять в фонд не 18%, а 20% от всех привлеченных средств в иностранной валюте.
Что касается ставок по кредиту овернайт, то уже с 17 июля 2024 года их поднимут на 0,5 процентного пункта, до 11% годовых.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный банк на днях опубликовал результаты нового анализа, в рамках которого озвучил три экономических прогноза для страны. Среди прочих показателей регулятор оценил, как может ослабнуть белорусский рубль к доллару США в 2024 году и какой будет прирост или же падение валового внутреннего продукта (ВВП).
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Напомним, полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара официально прописан в программе деятельности Совета министров Беларуси на 2024 год.
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