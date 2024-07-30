МНС извинилось перед белорусами. Что произошло?

Опубликовано: 30.07.2024 10:58 , Обновлено: 30.07.2024

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) назвали точную дату, когда белорусы смогут начать вносить единый имущественный платеж, который заменил собой сразу три обязательных налоговых сбора — транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость. Оплату за прошлый год необходимо внести до 15 ноября 2024 года, но пока сделать это в удобном формате через Личный кабинет физического лица или систему ЕРИП у белорусов возможности нет. Из-за технических задержек в ведомстве принесли белорусам "извинения за доставленные неудобства" и объяснили, когда всё заработает.

Как пояснили в МНС, пока специалисты ведомства проводят работы по исчислению всех трёх имущественных налогов для физических лиц - земельного и транспортного налогов, а также налога на недвижимость за 2023 год.

“В связи с этим в Личном кабинете физического лица по мере проведения расчетов осуществляется обновление размера подлежащей к уплате суммы единого имущественного платежа”, - объяснили в налоговом ведомстве.

Там пообещали, что после завершения всех расчетов по имущественным налогам платёжные сервисы станут доступны и в Личном кабинете физического лица, и в системе “Расчёт” (ЕРИП). Ожидается, что это произойдёт уже 1 августа 2024 года .

Ранее Telegraf.news сообщил подробную инструкцию, как белорусам вносить единый имущественный платеж. Сделать это можно не только через личный кабинет плательщика или ЕРИП, но и через отделения банков и почтовой связи.

В МНС объяснили, как с 1 января белорусам оплачивать единый имущественный платеж