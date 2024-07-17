Еще не все? "Минскэнерго" опубликовало график и список адресов отключения горячей воды в августе

Опубликовано: 17.07.2024 16:58 , Обновлено: 17.07.2024

Многие белорусы уже прошли в этом году период планового отключения горячей воды, однако остаются те, кому еще предстоит пожить около двух недель без этого блага цивилизации. Предприятие "Минскэнерго" опубликовало на своем сайте график и список адресов, где не будет горячей воды в августе.

На “Минскэнерго” отметили, что период отключения горячей воды максимально сократят. При успешных испытаниях трубопроводов тепловых сетей и отсутствии неисправностей горячее водоснабжение в домах будет отсутствовать не больше 13 суток.

В августе у адресов, которые обслуживает “Минскэнерго”, будет три “старта” для отключения: 9 августа, 13-го и 14-го. Так, первыми в последнем месяце лета “тепленькой” лишатся жители домов по улице Есенина, Монтажников, Одинцова, Рафиева, Шаранговича, Лобанка и не только.

13 августа горячую воду запланировали отключить на проспекте Машерова, Победителей, Независимости, улице Витебской, Гая, Заславской, Интернациональной, Каховской, Киселева, Л. Карастояновой, Орловской и по другим адресам.

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14-го подача горячего водоснабжения временно прекратится в домах на Логойском тракте, по улице Беды, Восточной, Гамарника, Калиновского, Кольцова, Мирошниченко, Севастопольской, Широкой, Славинского и не только.

[info_b]Полный список адресов с номерами домов - на сайте “Минскэнерго”. [/info_b]

Определенную часть адресов в столице обслуживает предприятие “Минсккоммунтеплосеть”, однако свой график на август там еще не опубликовали.

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В “Минскэнерго” предупредили, что во время испытаний могут повредиться теплопроводы, и попросили жителей в случае обнаружения течи воды либо парения из земли, колодцев, провалов грунта сообщать об этом по телефонам 298 27 27, 298 27 37 (“Минские тепловые сети”), 373 35 24 (“Минскэнерго”) или же в ближайшее жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ).

Ранее Telegraf.news рассказывал, почему важно в период планового отключения горячей воды перекрыть стояк, который подает ее. Как пояснили в ЖКХ Минска, в это время в жилые дома не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры.

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