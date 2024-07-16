Минтруда разрешило принимать на работу в Беларуси иностранцев без ограничений ещё на 18 специальностей
Министерство труда и соцзащиты расширило перечень рабочих специальностей и должностей служащих, на которые в 2024 году разрешено привлекать иностранцев или лица без гражданства, не имеющих официального разрешения на постоянное проживание в Республике. Ограничения по защите национального рынка труда сняли ещё для 18 специальностей.
Как следует из постановления Минтруда, опубликованного во вторник, 16 июля, на Национальном правовом интернет-портале, новый перечень заработает с 1 августа 2024 года.
Если ранее в этом перечне было всего 20 профессий рабочих и 15 должностей служащих, таких как плотник, штукатур, повар, агроном, акушерка и другие, то теперь он пополнился 18 рабочими специальностями. Большинство из них относятся к кожевенной отрасли промышленности, а именно:
- аппаратчик дубления;
- аппаратчик золения;
- аппаратчик производства технической продукции;
- аппретурщик;
- измеритель кожевенно-мехового сырья и материалов;
- комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов;
- красильщик кож;
- машинист двоильной машины;
- машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производство);
- мездрильщик;
- обрезчик материалов;
- прессовщик;
- прессовщик кож;
- растяжчик кож и овчин на рамы;
- строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов;
- сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий;
- тянульщик кож;
- шлифовщик изделий, полуфабрикатов и материалов.
Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Роман Головченко в октябре прошлого года, выступая перед депутатами в парламенте, заявил, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.
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В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко весной этого года на совещании по развитию промышленности во Дворце Республики высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли и предложил решить проблему за счёт пенсионеров.
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