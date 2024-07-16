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Минтруда разрешило принимать на работу в Беларуси иностранцев без ограничений ещё на 18 специальностей

Минтруда разрешило принимать на работу в Беларуси иностранцев без ограничений ещё на 18 специальностей
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Министерство труда и соцзащиты расширило перечень рабочих специальностей и должностей служащих, на которые в 2024 году разрешено привлекать иностранцев или лица без гражданства, не имеющих официального разрешения на постоянное проживание в Республике. Ограничения по защите национального рынка труда сняли ещё для 18 специальностей.

Как следует из постановления Минтруда, опубликованного во вторник, 16 июля, на Национальном правовом интернет-портале, новый перечень заработает с 1 августа 2024 года.

Если ранее в этом перечне было всего 20 профессий рабочих и 15 должностей служащих, таких как плотник, штукатур, повар, агроном, акушерка и другие, то теперь он пополнился 18 рабочими специальностями. Большинство из них относятся к кожевенной отрасли промышленности, а именно:

  • аппаратчик дубления;
  • аппаратчик золения;
  • аппаратчик производства технической продукции;
  • аппретурщик;
  • измеритель кожевенно-мехового сырья и материалов;
  • комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов;
  • красильщик кож;
  • машинист двоильной машины;
  • машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производство);
  • мездрильщик;
  • обрезчик материалов;
  • прессовщик;
  • прессовщик кож;
  • растяжчик кож и овчин на рамы;
  • строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов;
  • сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий;
  • тянульщик кож;
  • шлифовщик изделий, полуфабрикатов и материалов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Роман Головченко в октябре прошлого года, выступая перед депутатами в парламенте, заявил, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

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В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко весной этого года на совещании по развитию промышленности во Дворце Республики высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли и предложил решить проблему за счёт пенсионеров.

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