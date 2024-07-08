В "СберБанке" назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов

Опубликовано: 08.07.2024 22:19 , Обновлено: 08.07.2024

В пресс-службе белорусского "СберБанка" сообщили об изменениях, которые затронут некоторых клиентов с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их "съел" банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

Согласно нововведениям, теперь платёжные карты “СберБанка” подлежат уничтожению, если их изъяли или забыли в устройстве самообслуживания, пункте выдачи наличных, а также в организациях торговли. Ожидается, что новые меры начнут действовать уже с 1 августа.

Кроме того, “СберБанк” уничтожит карту, если после оформления клиент не заберёт её в течение 180 дней после заключения договора. При этом внесённую плату за услуги, связанные с обслуживанием карточки, не вернут.

Аналогичные меры пообещали принять, если белорус заказал доставку карты почтой, но не проставил отметку о её получении в системе «СберБанк Онлайн» в течение 90 дней c момента оформления договора. В банке посчитают, что карта вам не нужна, и уничтожат её. При этом деньги за обслуживание также не вернут.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 июля 2024 года два белорусских банка не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

Белорусские банки предупредили, что с 1 июля перестанут продлевать сроки платёжных карт. Кому бежать за новой?