"Белпочта" объявила о повышении тарифов с 1 августа. Что подорожает на 5%?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.07.2024 07:51 , Обновлено: 30.07.2024

Национальный почтовый оператор Беларуси с 1 августа решил поднять тарифы на некоторые услуги. Запланировано повышение стоимости пересылки международной письменной корреспонденции и посылок, а также отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Почтовая пересылка внутри Беларуси не подорожает.

Так, согласно информации, размещённой на официальном сайте “Белпочты”, тарифы подрастут в среднем на 5% с 1 августа:

за обычную пересылку открытки придётся заплатить 2,28 рубля, за приоритетную - 2,46 рубля (или плюс 12 копеек в обоих случаях),

за простое письмо или бандероли за рубеж теперь придётся платить от 2,58 рубля при обычной пересылке и от 2,94 рубля при приоритетной (плюс 12 копеек, цена варьируется в зависимости от веса отправления),

за простые мелкие пакеты во все страны (кроме Австралии, США, Канады и Мексики) - от 5,52 рубля (плюс 24 копейки).

[info_b]Подробнее с новыми тарифами на пересылку международной письменной корреспонденции и посылок, которые начнут действовать с 1 августа, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

В предыдущий раз тарифы на эти почтовые услуги в Беларуси повышали в декабре прошлого года. В “Белпочте” аргументировали повышение “логистическими ограничениями при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям”.

“Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП “Белпочта” использует альтернативные способы перевозки, что влечет за собой дополнительные расходы”, - пояснили на предприятии.

Отметим, что сегодня “Белпочта” доставляет международные почтовые отправления в более чем 180 стран мира, ряд международных направлений уже не первый год остаётся закрытым.

[info_b]С актуальным перечнем стран, куда принимают и доставляют почту из Беларуси, можно ознакомиться на официальном сайте “Белпочты” по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что “Белпочта” ввела для жителей Республики новую услугу: теперь получить посылку можно без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и показать на почте специальный QR-код.

«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта. Что потребовала взамен?