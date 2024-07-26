Один из банков предупредил белорусов о комиссии в 400 рублей. У кого начнут снимать уже с 1 августа?

Опубликовано: 26.07.2024 10:35 , Обновлено: 26.07.2024

Белорусский народный банк объявил об увеличении комиссии за ведение счёта в долларах и евро (в том числе с платёжной картой). Теперь средства в пользу банка будут списывать, если остаток на счёте в последний рабочий день месяца превысит 10 тысяч долларов в эквиваленте. Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 августа.

В пресс-службе “БНБ-Банка” пояснили, что размер комиссии будет зависеть от того, сколько денежных средств находится на счету в последний день месяца — 30 или 31 числа. Для расчёта остатка применяется курс, установленный Нацбанком в эту дату. Так, если сумма на карте составляет:

от 10 до 30 тысяч долларов в эквиваленте ― применяется фиксированная комиссия в размере 400 BYN;

от 30 до 40 тысяч долларов в эквиваленте ― применяется фиксированная комиссия в размере 750 BYN;

от 40 тысяч долларов в эквиваленте и выше ― применяется комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 BYN.

При этом сумма превышения рассчитывается как суммарный остаток по счетам за вычетом 40 тысяч долларов в эквиваленте, уточнили в “БНБ-Банке”. Там добавили:

“Для расчёта суммарного остатка учитываются остатки по всем счетам, включая счета с карточками, в долларах или евро. Остатки по счёту «Заначка» также учитываются в расчёте, при этом комиссия за перевод денег с этого счёта с 10 мая банком не удерживается”.

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время белорусские банки один за одним сообщают о закрытии счетов. Так, о подобных мерах ранее объявили в “СберБанке”, “Альфа-Банке” и “Беларусбанке”. Причина проста: в случае, если вы не пользуетесь картой (не оплачиваете покупки, не совершаете переводы, не оплачиваете ЖКУ и т.д.) счёт в банке блокируют. Правда, у каждой организации свои нюансы.

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