Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?

Опубликовано: 25.07.2024 15:42 , Обновлено: 25.07.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси в четверг, 25 июля, объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ). Следовательно, уже с 1 августа 2024 года соразмерно вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки и доплаты, размер которых привязан к этому показателю. Посмотрели, какое повышение доходов ожидает отдельные категории белорусов в следующем месяце.

На сколько повысят БПМ с 1 августа?

По данным Минтруда, в бюджет прожиточного минимума, как в среднем на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам, вырастет на 3,4% и составит:

в среднем на душу населения он составит 433 рубля (+14,27 рубля),

для трудоспособного населения — 462,26 рубля (+13,27 рубля),

для пенсионеров — 314,13 рубля (+11,1 рубля),

для детей до трех лет — 273,78 рубля (+8,85 рубля),

для детей от трех до шести лет — 365,55 рубля (+11,23 рубля),

для детей от шести до 18 лет — 428,23 рубля (+15,16 рубля).

Как пояснили в Минтруда, новые размеры бюджета прожиточного минимума будут действовать с 1 августа по 31 октября 2024 года.

Как изменятся детские пособия с 1 августа?

В ведомстве также озвучили размеры некоторых государственных пособий, размер которых увеличится в связи с повышением БПМ. В частности, повышение коснётся семей с детьми. С 1 августа они смогут получать:

единовременное пособие в связи с рождением ребенка: на первенца – 10 БПМ, что равнозначно 4 330 рублям, на второго и последующих детей – 14 БПМ или 6 062 рубля;

единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности - 100% БПМ или 433 рубля;

ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 50% БПМ или 216,50 рубля;

ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 216,50 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 303,10 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 433 рубля, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 519 рубля;

ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека – 70% БПМ или 303,10 рубля.

Как изменятся “возрастные” доплаты?

К размеру БПМ также привязаны многие доплаты пенсионерам и социальные пенсии взрослым, например, пенсии инвалидам. Они также должны будут вырасти соразмерно увеличению размера БПМ, то есть на 3,4% и составят, соответственно:

для пенсионеров 75 -79 лет – 81,19 рубля,

для пенсионеров от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 162,38 рубля,

для пенсионеров от 80 лет и старше при наличии инвалидности I группы – 216,5 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что днём ранее стало известно о повышении размера детских пособий, которые рассчитывают исходя из среднемесячной заработной платы белорусов. Их пересматривают два раза в год и на этот раз решили поднять на 7,3%.

Минтруда Беларуси объявило о повышении детских пособий с 1 августа. На сколько?