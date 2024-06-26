"Слишком дешевые" - Водители предупредили белорусов о "значительном росте" цен на такси. Когда?

Опубликовано: 26.06.2024 11:47 , Обновлено: 15.11.2024

Уже этим летом в Беларуси серьёзно изменятся условия для пассажирских перевозчиков, в том числе, такси. Им придётся зарегистрироваться в новом госреестре и внести коррективы в привычные условия работы. Водители уже предупредили, что нововведения, предусмотренные Указом №32 "Об автомобильных перевозках пассажиров", приведут к "неизбежному" сокращению числа таксистов, а также к "значительному росту" цен на их услуги.

Большинство таксистов, опрошенных журналистами портала “Автобизнес”, сошлись во мнении, что после обязательной регистрации такси в спецреестре многим участникам рынка придётся пересмотреть условия работы и, возможно, отказаться от этого дела. Ведь за включение в реестр, по словам водителей, придётся заплатить немалую сумму. В результате таксистов, как ожидается, станет меньше, что неизбежно приведёт к росту тарифов.

“По нашим подсчетам, (тарифы вырастут - ред.) процентов на 25–30 . Но ведь услуги такси у нас и так одни из самых дешевых в мире. Везде оно считается транспортом премиум-класса, т.е. повышенной комфортности. Так что все нормально”, - поделился своим взглядом на ситуацию Брестский предприниматель Юрий.

Его коллега из Гродно, который работает в такси недавно, отметил, что лично его “грядущие нововведения не радуют”.

“Доход точно больше не станет, скорее, уменьшится, так как есть вероятность повышения стоимости поездки для пассажиров. Спрос на такси может существенно снизиться”, - прокомментировал мужчина “неизбежное повышение цен”.

Такое же мнение выразил Владислав из Бреста, работающий в такси в качестве наемного работника. По его словам, требование законодателей об обязательном включении в реестр является “чрезмерным” и в результате “скорее сузит рынок и приведет к значительному росту цен на поездки”.

При этом другой таксист, Алексей из Бреста, ожидаемое повышение тарифов, наоборот, расценил как позитивный момент. По его словам, сейчас услуги такси в Беларуси “слишком дешевые” с учётом постоянно растущих затрат на топливо, ремонт и обслуживание авто.

[info_b]Полностью статью с позицией таксистов относительно новых условий работы можно прочитать на портале “Автобизнес” по [link href=“https://abw.by/news/rb/2024/06/26/taksi-v-belarusi-podorozhaet-a-mashin-stanet-menshe” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. [/info_b]

«Разные совсем вещи» — Чиновники объяснили, почему белорусским таксистам запретят пользоваться машинами в «личных целях», но разрешат «для собственных нужд»

Для чего нужен новый госреестр перевозчиков?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре.

С 1 августа по 31 октября 2024 года для белорусских таксистов будет действовать своеобразный переходный период. За это время они могут вносить сведения в создаваемый новый реестр пассажирских перевозчиков без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, будет предусмотрена госпошлина, размер которой уже определили белорусские законодатели.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре