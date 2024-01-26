Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре
Белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре. Указ о его создании подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как пояснили 25 января 2024 года в Администрации Лукашенко, президентский указ №32 “Об автомобильных перевозках пассажиров” направлен “на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции”, а также на “повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров”.
Заниматься ведением “Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении” поручили Транспортной инспекции.
Сам текст указа ещё официально не опубликовали, однако, в Администрации президента сообщили, что в него будут включать сведения о следующих участниках рынка:
- о перевозчиках,
- о транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси),
- о водителях,
- о диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении и диспетчерах такси.
Для пассажирских перевозчиков предусмотрели небольшой переходный период, когда вносить сведения в реестр пообещали без взимания государственной пошлины. Бесплатно подать свои данные перевозчики и другие участники рынка смогут с 1 августа по 31 октября 2024 года.
Предполагаемые размеры государственной пошлины за внесение сведений в реестр Министерство транспорта и коммуникаций озвучивало ещё прошлым летом, на этапе обсуждения данного законопроекта. Тогда в документе были прописаны следующие ставки:
- за внесение информации о водителе — 1 базовая величина (на сегодня — 40 рублей),
- за внесение информации о транспортном средстве — 2 базовые величины (80 рублей),
- за внесение информации о компании-диспетчере — 100 базовых величин (4000 рублей),
- за изменение сведений в реестре — от 0,5 до 1 базовой величины (20 — 40рублей).
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Кроме того, в подписанном президентом указе установлена обязанность иностранных диспетчеров открывать юридическое лицо для работы на территории Беларуси.
Ранее, как сообщил Телеграф, заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина рассказал, как именно будет работать реестр и какую деятельность после вступления указа в силу будут считать незаконной.
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