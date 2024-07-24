Минтруда Беларуси объявило о повышении детских пособий с 1 августа. На сколько?

Опубликовано: 24.07.2024 13:51 , Обновлено: 24.07.2024

Министерство труда и соцзащиты Беларуси объявило о повышении размера детских пособий на 7,3%. В ведомстве рассказали, какие суммы с 1 августа начнут получать родители на первого и последующих детей, а также на детей-инвалидов.

В Минтруда пояснили, что с 1 августа поднимут те пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые рассчитывают исходя из среднемесячной заработной платы белорусов (для расчёта берут зарплату в среднем по стране за II квартал 2024 года).

В среднем, пособия вырастут на 7,3% и составят, соответственно:

на первого ребенка – 777,81 рубля (+53 рубля);

на второго и последующих детей – 888,92 рубля (+60,5 рубля);

на ребенка-инвалида – 1 000,04 рубля (+68,1 рубля).

[info_b]Напомним, детские пособия в Беларуси пересчитывают дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа. Следовательно, такими размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет будут действовать как минимум до 31 января 2025 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александра Лукашенко в июле этого года подписал документ “Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей”. Ожидается, что с 1 января 2025 года некоторые категории белорусов будут получать повышенные выплаты. Кроме того, власти пообещали усилить контроль над теми, кто использует социальные пособия не по назначению.

В Беларуси увеличили пособия по беременности и родам, но не для всех. Когда вступят в силу?