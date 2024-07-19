В Минске решили поднять стоимость автомобильных стоянок на 6%. Сколько придётся платить в месяц с 1 августа?

Опубликовано: 19.07.2024 16:25 , Обновлено: 20.07.2024

Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" предупредило своих клиентов о запланированном повышении тарифов на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках. Цену решили поднять примерно на 6%. Узнали, какие тарифы будут действовать в Минске с 1 августа.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте предприятия, минимальный месячный тариф за хранение легкового авто (до 3,5 тонн включительно) или легковой вагончик вырастет на 3 рубля - с 46 до 49 рублей, то есть подорожание составит примерно 6%.

При этом отметим, что на разных стоянках города, судя по прейскуранту, опубликованному на сайте, цены незначительно отличаются. Например, сейчас на многоуровневых парковках стоимость хранения авто на нижних уровнях обходится чуть дороже, чем на верхних - 57 рублей и 46 рублей, соответственно.

Кроме того, более высокие тарифы установлены для большегрузов и автобусов. Сейчас, в частности, для них установлен тариф в среднем в 70 рублей в месяц.

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Как сильно изменятся эти тарифы, станет понятно после того, как предприятие опубликует новый прейскурант. Пока на сайте выложен старый, который остаётся неизменным уже больше года - в последний раз цены на стоянки в Минске меняли 1 апреля 2023 года.

[info_b]Отметим, что точный перечень платных стоянок и информацию о наличии там свободных для аренды мест можно посмотреть на сайте “Гаражи, автостоянки и парковки” по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в мэрии Минска заявили, что рассматривают возможность ужесточения материальной ответственности водителей за неоплаченную парковку в городе. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун тогда заявил, что для несознательных водителей предлагается ввести «что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу».

Власти Минска предложили ввести для водителей пеню за неоплаченную парковку