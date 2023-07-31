«Партия мошенников» — Лидер оппозиции обвинил премьера Польши в сговоре с ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Тот ответил

Опубликовано: 31.07.2023 14:13 , Обновлено: 31.07.2023

Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил правящую в стране партию «Право и справедливость» (PiS) в тайном сговоре с ЧВК «Вагнер». Ему ответил премьер Польши. И разразился скандал.

Председатель партии «Гражданская платформа» Туск заявил, что PiS якобы договорилась с Пригожиным, чтобы вагнеровцы в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора, поближе к границе с Польшей. Сделано это якобы для того, чтобы мобилизовать запаниковавший польский электорат, заставив его проголосовать за «Право и справедливость», передает polsatnews.pl.

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Туск написал, что так «PiS ищет помощи у сторонников Вагнера из-за страха перед выборами»:

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Запись Туска прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Как лидер Партии мошенников не видел, что его коллега с пристани Сопота (Путин - Ред) напал и оккупировал Крым и Донбасс, так и сейчас он не видит реальной угрозы для Польши», — написал глава правительства.

«Он всегда заботился об интересах своих доверителей, прикрывался иском Ангелы Меркель, когда Германия и Россия строили «Северный поток-2», — добавил он.

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Другой депутат от PiS, Радослав Фогель, назвал запись Туска «скандальной тарабарщиной»:

“Если бы можно было предметно спорить с этой вопиющей тарабарщиной Туска, то я бы спросил про Литву. Литовцы, как и Польша, определяют потенциальные угрозы, связанные с присутствием вагнеровцев в Беларуси. Он им скажет то же самое?” - написал он.

Эксперты в Польше тоже остались недовольны разразившимся скандалом.

«Безусловно, от этого выигрывает российская пропаганда. Такой язык и аргументы абсурдны. Туск хотел обратить внимание на преувеличение, но мог воздержаться от предположений о связях с РФ и Беларусью», - прокомментировал в интервью Wirtualna Polska Рафал Хведорук, политолог из Варшавского университета.

«Давайте будем серьезными: страна с населением более 30 миллионов человек боится нескольких сотен солдат и вносит милитаристские настроения. Это спекуляция на ожиданиях, и это может привести к тому, что когда мы на самом деле будем нуждаться во внимании, то общественность не воспримет нас всерьез”, - сказал Хведорук.

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По мнению эксперта, гораздо более серьезной проблемой в контексте безопасности Польши, чем вагнеровцы, являются ядерные боеголовки, находящиеся на территории Беларуси, написал wiadomosci.radiozet.pl.

«Нас это в принципе не интересует, а должно быть наоборот, потому что мы можем иметь дело с вагнеровцами», - рассуждал он, указывая на то, что этой темы фактически нет ни в СМИ, ни в нарративе правительства.

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[info_b]Осенью 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы, в стране началась предвыборная борьба. Политики пытаются склонить избирателей на свою сторону делая при этом громкие заявления.[/info_b]

Реакция других стран на ЧВК “Вагнер” в Беларуси

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Камински, Литва и Латвия готовы закрыть свои границы с Беларусью одновременно с Польшей в случае инцидентов с участием ЧВК “Вагнер”:

«Полная изоляция» — Польша, Литва и Латвия договорись одновременно закрыть границу с Беларусью. Но при условии

Агне Билотайте, глава МВД Литвы, комментируя присутствие в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» сказала, страна готова при необходимости полностью закрыть границу с Беларусью:

«Говоря в целом обо всей ситуации на границе, о соответствующих решениях и о «Вагнере», мы готовили и готовим соответствующие проекты постановлений на случай, если ситуация как-то изменится. Мы готовы закрыть нашу границу с этими странами (Беларусью и РФ. – прим. ред.)», – заверила Билотайте.

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Также и министр обороны Литвы рассказал, что приготовил для встречи ЧВК «Вагнер».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал “дезинформацией в рамках информационной войны” заявления о желании бойцов ЧВК “Вагенер” осуществить “поход в Польшу”. Он призвал политиков и граждан своей страны “перестать танцевать под дезинформационные заявления” и рассказал, чем Литва готова встретить “вагнеровцев” на своей территории:

«Ой как страшно» — Министр обороны Литвы рассказал, что приготовил для встречи ЧВК «Вагнер»

ЧВК “Вагнер” у польской границы? Что говорят в Беларуси

Александр Лукашенко 23 июля в ходе встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным рассказал, как он “держит в центре Беларуси” бойцов ЧВК “Вагнер”, которые хотят “сходить на экскурсию” в Варшаву и польский Жешув.

По его словам, «начали «напрягать» вагнеровцы», которые прибыли из России по договоренности с российскими властями.

«Просятся на запад: «Разрешите нам!» Я говорю: «Вам зачем на запад туда?» Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. — «Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув»:

Лукашенко рассказал Путину, как «начали «напрягать» вагнеровцы» и почему у них «настроения плохие»

До этого, 20 июля, минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом:

Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом

Военное ведомство Беларуси сообщило, что части и подразделения белорусской армии продолжают проводить совместные занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер» и рассказали, на что уделяется особое внимание:

В Минобороны рассказали, чему вагнеровцы с «особым вниманием» учат белорусских солдат

Напомним, ранее Телеграф писал, что министр обороны Польши пообещал «отпугнуть» ЧВК «Вагнер» от Варшавы:

Министр обороны Польши пообещал «отпугнуть» ЧВК «Вагнер» от Варшавы. Как?

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