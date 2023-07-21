Путин обвинил Польшу в планах забрать часть Беларуси и Украины

Опубликовано: 21.07.2023 15:59 , Обновлено: 21.07.2023

Владимир Путин 21 июля в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Совета Безопасности РФ. Президент обвинил Польшу в стремлении вмешаться в конфликт в Украине, чтобы забрать себе часть их территории. Также у поляков, по мнению Путина, есть желание забрать себе и часть Беларуси.

Говоря про Польшу, российский президент выразил мнение, что: “вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине”. А сделать это они хотят “чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину». Так же, по его мнению, украинские власти «мечтают и о белорусских землях».

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Что касается взаимоотношений властей Польши и Украины, то по словам Путина, это их дело. По его мнению: «режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную «шкуру» и продлить своё существование». Он считает, что украинским властям «наплевать на народ Украины и на её суверенитет».

“Они будут торговать всем – и людьми, и землёй. […] Предатели сегодня готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами – это их дело. Мы в это вмешиваться не будем», - сказал он.

Другой позиции придерживается Путин относительно Беларуси. «Но что касается Беларуси, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против РФ. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», - заявил он.

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По словам Владимира Путина, «украинского «пушечного мяса» Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал – самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко».

«Скажу одно – это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», - заключил он.

Что говорят в Польше

На момент публикации материала официальной реакции Польши на слова Путина не было. Но ранее польские власти отвергали подобные обвинения, называя их выдумкой российской пропаганды.

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