Когда Варшава полностью перекроет границу Беларуси? Эксперты оценили вероятность

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Опубликовано: 31.07.2023 12:02 , Обновлено: 31.07.2023

Власти Польши пока не ввели в отношении Беларуси самые сильные ограничения , которые есть в их арсенале, - полную блокаду границы с Беларусью для любого транспорта, в том числе и железнодорожного. При этом польские СМИ пишут, что проект такого решения уже на столе польского премьера.

В Варшаве считают, что экспорт услуг и товаров составляет более 70% ВВП Беларуси, что свидетельствует о серьезной зависимости экономики страны от международной торговли, сообщило польское издание Money.pl. Решение о полном закрытии границы стало бы серьезным ударом по экономике соседки.

“Должны быть готовы к последствиям”

Однако блокада будет иметь последствия и для самой Польши. Петр Сорочинский, главный аналитик Польской торговой палаты, заявил, что не следует обольщаться тем, что под давлением окажется только Минск. Закрытие железных и автомобильных дорог в Беларусь также вызвало бы недовольство Польшей со стороны Китая, так как тут проходит “Шелковый путь” - важный канал поставок китайских товаров в Европу.

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Перекрытие железной дороги затронула бы и западные страны. “Пекин будет использовать все контакты и влияние, в том числе в Берлине и Париже, чтобы расчистить путь для своих товаров. Затраты могут перевесить выгоды”, - считает польский эксперт.

Аналогичного мнения придерживается Казимеж Здуновски, президент Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты:

“Я не понимаю, как закрытие Малашевичей (железнодорожный КПП на границе) повлияет на Беларусь. Это терминал, соединяющий Европу с Китаем, и Беларусь как раз транзитная страна. Закрытие грузовых перевозок подорвало бы доверие к стране со стороны всего Востока. Действительно ли мы готовы пойти на такие шаги, можем ли позволить себе такой жест?”

С другой стороны, блокада Беларуси вызовет много вопросов и среди польских бизнесменов. “Санкции против Беларуси уже доставили немало неприятностей польским экспортерам и компаниям, которые зарабатывают на жизнь торговлей с Беларусью. Закрытие границ будет означать и закрытие возможности их функционирования. Вы должны быть готовы к последствиям, а это означает огромные затраты”, - объясняет Петр Сорочинский.

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По подсчётам польского Центра восточных исследований, уже введённые Варшавой ограничения в отношении Беларуси, привели к потере Польшей транзита грузов, стоимость которых в прошлом году составила около миллиарда долларов.

“Изоляция Беларуси будет означать еще большую ориентацию на Восток. Мы уже теряем рынок, а польских предпринимателей в Беларуси эффективно заменяют компании из Турции, России или Казахстана”, - заявил президент Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как утверждает Казимеж Здуновски, закрытие не будет означать катастрофы для Минска: “Власти [Беларуси] будут действовать через Азию, Китай и Россию. Как мы от этого выиграем? Какой эффект мы ожидаем?”

Кремль спас белорусскую экономику?

Дело в том, что у Кремля пока получилось помочь спасти белорусский экспорт, считают эксперты польского издания Money.pl. В первом квартале 2023 года продажи товаров из Беларуси в Россию были самыми высокими за десятилетие и увеличились почти на 60%. Данные за 2022 год также говорят, что российско-белорусский товарооборот достиг примерно 23 миллиардов долларов, то есть вырос на 7 миллиардов долларов больше. Также почти в два раза увеличилась стоимость экспорта из Беларуси в Китай, достигнув 1,6 млрд долларов.

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Однако это не означает, что санкции не затронули экономику Беларуси. Введение ограничения коснулись наиболее прибыльных категорий экспорта, в т.ч. нефтепродуктов, удобрений, древесины, металла и изделий из стали. ВВП Беларуси в 2022 году упал на 4,7%. Продажи в ЕС снизились с 5,6 млрд евро в 2021 году до 3,2 млрд евро в 2022 году.

Власти Беларуси тоже не скрывали пагубного влияния санкций. Вице-премьер Николай Снопков весной 2023 года рассказал, что Совмину пришлось принимать в прошлом году много решений для нивелирования санкционного давления. “В результате, несмотря на первоначальные оценки эффекта санкционного удара для экономики на уровне минус 20%, фактически ВВП сократился в 2022 году на 4,7%”, - заявил ранее Николай Снопков.

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“Самый сложный сценарий”

Таким образом, для введения полной блокады Беларуси Варшаве придется учесть все возможные последствия и столкнуться с давлением не только со стороны союзников по ЕС и Китая, но и со стороны бизнеса внутри Польши.

Однако, когда речь идёт о безопасности границы, власти Польши показали, что готовы идти на самые жёсткие решения. Так было в случае с кризисом нелегалов, прорвавшихся из Беларуси в ЕС. Так же было и в 2023 году. Правящая в Польше партия ПиС показала, что может принимать сложные решения. Особенно, когда экономические потери нивелируются политическими выгодами.

Появление ЧВК “Вагнер” в Беларуси и заявления местных политиков о желании вагнеровцев проникнуть в Польшу, дало Варшаве серьезные доводы для усиления санкций и выстраивания предвыборной стратегии на риторике “осажденной крепости” (осенью в Польше парламентские выборы). Когда речь идёт о вторжении, об экономике думают в последнюю очередь.

Вот и 31 июля заместитель министра внутренних дел Польши Матей Васик заявил, что Варшава не исключает закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью. По его словам, рассматривается “самый сложный сценарий относительно присутствия вагнеровцев в Беларуси”.

Однако замглавы МВД Польши напомнил, что в экономическом плане полное закрытие границы с Беларусью будет для Литвы и Латвии сложнее, чем для Польши. Впрочем, заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс ранее заявил, что граница с Беларусью будет закрыта в случае серьезных инцидентов с участием наемников из ЧВК “Вагнер”.

Ранее Телеграф писал, что министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил 27 июля, что Литва и Латвия готовы закрыть свои границы с Беларусью одновременно с Польшей в случае инцидентов с участием ЧВК “Вагнер”.

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Польша уже ввела частичные ограничения на границе. С 1 июня в Польшу не могут въехать прицепы и полуприцепы на белорусских номерах через единственный оставшийся грузовой погранпереход Кукурыки-Козловичи.

В свою очередь, Литва под предлогом увеличения количества контрабанды из Беларуси закрыла один из двух действующих на границе с Беларусью железнодорожных погранпереходов.