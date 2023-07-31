В РФ назвали условие «гипотетического вывода» ядерного оружия из Беларуси

Опубликовано: 31.07.2023 11:51 , Обновлено: 31.07.2023

Алексей Полищук, директор 2-го департамента стран СНГ МИД, рассказал, при каком условии Россия будет готова вывести из Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

По его словам, говорить о гипотетическом выводе ядерного оружия можно будет только после отказа США и НАТО «от деструктивного курса», после вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры, сообщило информагентство РИА Новости.

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Дипломат сказал, что «размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности».

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По его словам, это вынужденное решение, направленное на обеспечение безопасности Союзного государства.

Напомним, о планах РФ разместить тактическое ядерное оружие в нашей стране Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, этим РФ не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как не передает оружие Беларуси, а только размещает его под своим контролем:

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В мае министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы:

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В апреле Вооруженным силам Беларуси поставили оперативно-тактический комплекс “Искандер-М”, способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

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Выступая перед постоянными членами Совбеза, Владимир Путин отметил, что развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против РФ, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами.

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