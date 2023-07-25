"Ой как страшно" - Министр обороны Литвы рассказал, что приготовил для встречи ЧВК "Вагнер"

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.07.2023 10:05 , Обновлено: 25.07.2023

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал "дезинформацией в рамках информационной войны" заявления о желании бойцов ЧВК "Вагенер" осуществить "поход в Польшу". Он призвал политиков и граждан своей страны "перестать танцевать под дезинформационные заявления" и рассказал, чем Литва готова встретить "вагнеровцев" на своей территории.

Арвидас Анушаускас на своей странице в Facebook рассказал, что сейчас его часто спрашивают о том, как литовские власти реагируют на передвижения ЧВК “Вагнер” в соседней Беларуси.

“Эстония отгораживается, а мы? Латвия строится, а мы где? Польша перебрасывает (войска к границе - ред.), а мы что? Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы на данный момент”, - отметил министр, призвав при этом граждан “научиться отличать реальные вещи от дезинформации”.

“На вагнеровской эмблеме есть череп – ой как страшно… Таких эмблем можно сделать больше, но как это меняет обеспечение наемников боеприпасами (их нет), тяжелой техникой (оставили в России) и, наконец, мозгами (никогда не было)?”, - заявил Анушаускас.

“Лукашенко еле сдерживает Пригожина, а Путин еле сдерживает Лукашенко? Да? Вы поверили? А ведь есть еще “ужасная” TikTok-армия, которая так и не доходит до поля боя”, - добавил он, сделав отсылку к недавнему заявлению Лукашенко о том, что у бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси уже “плохие настроения” и они рвутся “на экскурсию в Варшаву и Жешув”, но он “держит их в центре”.

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Глава Минобороны Литвы подчеркнул, что не только соседние Эстония, Латвия и Польша усилили свои войска в связи с событиями в России и Беларуси. Литовские военные подразделения, по его словам, также стянули свои силы поближе к границе с Беларусью. Анушаускас заявил, что у границы в состоянии повышенной готовности дежурят литовские батальоны быстрого реагирования, а в 15 км от границы с Беларусью, в Пабраде, размещается танковый батальон их американских союзников .

По словам министра обороны, за последний год возможности и огневая мощь литовской армии существенно изменились.

“Мы имеем реальные возможности одновременного уничтожения нескольких сотен бронированных и небронированных целей, включая танки и бронетехнику. Военная мобильность и возможность быстрой перевозки боеприпасов и других военных грузов увеличились в несколько раз, в этом году значительно расширяются наши возможности по уничтожению ближних целей в воздухе, у нас значительно увеличился боезапас и другие необходимые материалы”, - рассказал Анушаускас, добавив, что Литва, ко всему прочему, “является частью системы обороны НАТО”.

“Поэтому давайте перестанем бояться собственной тени, и постараемся не недооценивать возможности нашей армии, которая в ближайшие 1-3 года создаст дополнительные или совсем новые возможности”, - резюмировал глава литовского оборонного ведомства.

Путин обвинил Польшу в планах забрать часть Беларуси и Украины

Напомним, ранее Путин обвинил Польшу в стремлении вмешаться в конфликт в Украине и забрать себе «свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину», а также некоторые белорусские земли. Заявления Путина и Лукашенко прозвучали на фоне переброски около 1000 польских военнослужащих и 200 единиц военной техники на восток Польши для укрепления границы с Беларусью.

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При этом в самой Польше заявили, что прошедшие недавно совместные учения ЧВК «Вагнер» с белорусским спецназом, организованные на полигоне «Брестский», расположенном в нескольких километрах от польской границы, «не вызывают у них паники». В польском Минобороны подчеркнули, что «постоянно следят за ситуацией» и «готовы к развитию различных сценариев».

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