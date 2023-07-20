Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом

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Опубликовано: 20.07.2023 12:11 , Обновлено: 20.07.2023

В Министерстве обороны 20 июля рассказали о тренировках подразделений сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси совместно с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые в эти дни дни проходят на полигоне «Брестский». По данным ведомства, тренировки проводятся на протяжении всей этой недели.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в рамках совместных тренировок белорусские спецназовцы “отработают учебно-боевые задачи” вместе с бойцами ЧВК, принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Военное ведомство также опубликовало первые фотокадры с совместной тренировки, прокомментировав их следующим образом: “На полигоне “Брестский” сегодня жарко, несмотря на дождь”.

В ЧВК “Вагнер” рассказали, сколько их бойцов прибудет в Беларусь

Накануне также появилась информация о том, сколько бойцов ЧВК “Вагнер” планирует прибыть в Беларусь. Один из член совета командиров ЧВК “Вагнер”, начальник штаба МАРКС, рассказал,что в настоящее время “убыло и убывает в Беларусь” до 10 тысяч военных. Об этом со ссылкой на телеграм-канал “Кепка Пригожина”, близкий к военному формированию, сообщило белорусское издание “Смартпресс”.

Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» для ЧВК «Вагнер»

Информацию о количестве “вагнеровцев” в Беларуси Министерство обороны не комментировало. Ранее в ведомстве заявили, что разработали план пребывания ЧВК “Вагнер” в Беларуси, при этом не раскрыв его содержания.

Минобороны объявило место в Беларуси, куда уже прибыла ЧВК «Вагнер»

На прошлой неделе сообщалось также, что под Осиповичами начались занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск, где в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин “выступили бойцы ЧВК «Вагнер»”.