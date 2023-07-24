Министр обороны Польши пообещал "отпугнуть" ЧВК "Вагнер" от Варшавы. Как?

Опубликовано: 24.07.2023 16:58 , Обновлено: 24.07.2023

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил 24 июля, что перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь представляет для поляков угрозу, но там ожидали такого шага. По его словам, Польша в военном отношении укрепила и укрепляет восточные районы страны, чтобы "отпугнуть" тех, кто мог бы попытаться напасть.

Глава министерства национальной обороны заявил, что Польша ожидала переброску группы Вагнера в Беларусь. В настоящее время наемники из этой группы участвуют в учениях на полигоне, расположенном в нескольких километрах от польской границы.

«Смысл в том, чтобы отпугнуть агрессора, показать, что нападать на Польшу не стоит», — сказал Мариуш Блащак.

Блащак отметил, что работы по укреплению восточной границы Польши продолжаются. В этом контексте он упомянул вооружение частей, охраняющих “Брестские ворота”. Он напомнил, что в Польшу идут танки Abrams и K2, вертолеты Apache. По словам польского министра, Варшава создает новые подразделения в Элке, Кольно или Августове. А также идет формирование Первой пехотной дивизии на Подлясье.

«Мы решили использовать эти места, потому что у нас есть заявки от людей, желающих вступить в Войско Польское. Мы приглашаем вас вступить в Войско Польское, будь то добровольная воинская повинность, которая является способом стать профессиональным солдатом, или Силы Территориальной Обороны. Это действительно того стоит», — призвал жителей приграничных и не только районов глава Министерства национальной обороны Польши.

Мариуш Блащак также подчеркнул, что 15-я Гижицкая механизированная бригада будет ваедена в строй для быстрого реагирования в рамках решения НАТО о создании сил быстрого реагирования. “Планы, которые были приняты в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, касаются увеличения численности сил быстрого реагирования. Это прорывное решение. Потому что эти планы носят иной характер, чем предыдущие, и поэтому на конкретные подразделения возлагаются конкретные задачи. (…) Мы добивались, чтобы такие планы были приняты Североатлантическим альянсом. Мы считаем, что это большой успех, хотя, конечно, польская армия играет фундаментальную роль в защите нашей страны. Ткм не менее, совершенно понятно, что оборона - обязаность в первую очередь самих государств», — сказал глава Минобороны .

Ранее Телеграф сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля в ходе встречи в Санкт-Петербурге со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, как он “держит в центре Беларуси” бойцов ЧВК “Вагнер”, которые хотят “сходить на экскурсию” в Варшаву и польский Жешув.

Лукашенко рассказал Путину, как «начали «напрягать» вагнеровцы» и почему у них «настроения плохие»

Тем временем, в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у наемников ЧВК “Вагнер” нет никаких шансов на успех у случе нападения на Польшу или Украину с территории Беларуси.

“Силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Даже в этом случае они не представляют значимой угрозы для НАТО”, – говорится в сводке Института изучения войны.

Польша и США решили разместить у «Брестских ворот» танки Abrams и вертолеты Apache. Зачем?