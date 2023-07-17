В Госдуме РФ заявили, что «вагнеровцев» направили в Беларусь для захвата Сувалкского коридора

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Опубликовано: 17.07.2023 10:52 , Обновлено: 17.07.2023

Андрей Картаполов, глава Комитета Госдумы РФ по обороне заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Беларусь для последующего захвата Сувалкского коридора. Об этом он говорил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Понятно, что «вагнера» ушли в Беларусь, чтобы там обучать белорусские Вооруженные силы», - считает он. Но, по его словам, не только для этого. «Есть такой Сувалкинский коридор. (…) И вот этот Сувалкинский коридор, в случае чего, нам очень нужен. (…) Речь идет о том, что готов ударный кулак, который вот этот несчастный коридор возьмет за считанные часы», – сказал Андрей Картаполов.

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[info_b]Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвыдлиноц примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.[/info_b]

ЧВК “Вангер” в Беларуси

После мятежа Пригожина появилась информация, что часть боевиков “ЧВК Вагнера” прибудут в Беларусь. Позже эту информацию подтвердил и Александр Лукашенко. 27 июня он провел встречу с министром обороны Виктором Хрениным, во время которой рассказал, чем будет заниматься ЧВК «Вангер» в Беларуси:

«Бояться их нечего» — Лукашенко рассказал, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Беларуси

А 14 июля Минобороны Беларуси назвало место, куда прибыли бойцы ЧВК «Вагнер»: их лагерь расположен под Осиповичами. Сообщалось, что “вагнеровцы” уже начали занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск, где в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин “выступили бойцы ЧВК «Вагнер»”.

В ведомстве заявили, что военнообязанные «осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине».

Минобороны объявило место в Беларуси, куда уже прибыла ЧВК «Вагнер»

Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что разработали план пребывания ЧВК “Вагнер” в нашей стране. Его содержание не раскрыли, но пообещали продолжить “информировать читателей о предстоящей работе по данному направлению”.

Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» для ЧВК «Вагнер»