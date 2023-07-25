Поляки заметили движение колонн бронетехники у границы с Беларусью. Что происходит?

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Опубликовано: 25.07.2023 12:53 , Обновлено: 25.07.2023

В Польше все чаще стали замечать на дорогах у границ с Беларусь бронеавтомобили, БТРы, грузовики и боевые машины. В польской армии пояснили, что они «играют мускулами» в ответ на появление бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси: в Подляское воеводство отправили новые воинские подразделения, задействовали до тысячи солдат.

Портал o2.pl написал,что польские войска приведены в полную боевую готовность чтобы не допустить провокаций на границе: командование отправило на северо-восток страны три отдельных соединения, где солдаты тренируются и патрулируют территорию.

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Od kilku dni na terenie województwa podlaskiego stacjonuje ponad tysiąc żołnierzy #WojskoPolskie i prawie 200 jednostek sprzętu. Trwa operacja #BezpiecznePodlasie. To demonstracja gotowości sił zbrojnych na potencjalne zagrożenia oraz rozwijanie zdolności wojsk. pic.twitter.com/QXffYhs8C5

— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 24, 2023

«Это демонстрация готовности вооруженных сил к потенциальным угрозам, развитие военного потенциала, — сообщили в Генеральном штабе польской армии. - Наша армия готова, тренируется и ждет приказа от командования, наблюдающего за деятельностью бойцов ЧВК “Вагнера”.

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В качестве поддержки на границе также присутствует польский спецназ, по вызову дежурят войска США и силы быстрого реагирования НАТО.

Ciężko jest przewidzieć cokolwiek w przyszłości, dlatego w ramach operacji „Bezpieczne Podlasie” żołnierze 12 Brygady podejmują działania, aby jak najlepiej przygotować się na wszelkie, nawet najtrudniejsze scenariusze. Dzięki nim wschodnia część Polski jest bezpieczna. pic.twitter.com/6fIfamLP8r

— 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (@12Dywizja) July 21, 2023

В польском военном ведомстве отметили, что к угрозе с востока относятся серьезно, хоть некоторые эксперты и считают, что бойцы ЧВК «Вагнера» не представляют реальной угрозы (так оценили ситуацию институт исследований войны и украинская разведка).

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Тем не менее в Польше понимают, что нужно быть готовыми ко всему. Также там отметили, что в Москве говорят о необходимости захватить так называемый Сувалкский коридор.

На это польский генерал Вальдемар Скшипчак сказал: “Приезжайте и попробуйте! Посмотрим, сможете ли? Если вы хотите приехать сюда, мы покажем вам, где находится Владивосток”.

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Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 км., который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой. Назван по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки.

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