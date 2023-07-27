В Литве объявили о готовности полностью закрыть границу с Беларусью. Когда?

Опубликовано: 27.07.2023 18:14 , Обновлено: 27.07.2023

Агне Билотайте, глава МВД Литвы, комментируя присутствие в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» сказала, страна готова при необходимости полностью закрыть границу с Беларусью.

«Говоря в целом обо всей ситуации на границе, о соответствующих решениях и о «Вагнере», мы готовили и готовим соответствующие проекты постановлений на случай, если ситуация как-то изменится. Мы готовы закрыть нашу границу с этими странами (Беларусью и РФ. – прим. ред.)», – заверила Билотайте.

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Также она отметила, что поток нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе хоть и снизился, но ситуация все равно остается напряженной.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что министр обороны Литвы рассказал, что приготовил для встречи ЧВК «Вагнер»:

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Тем временем, вечером 18 июля в тематических чатах стали появляться сообщения, что со стороны Беларуси пропали пограничные пункты на границе с Россией. Их установили весной с белорусской стороны.

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