В Минобороны рассказали, чему вагнеровцы с «особым вниманием» учат белорусских солдат

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Опубликовано: 25.07.2023 16:33 , Обновлено: 25.07.2023

Военное ведомство Беларуси сообщило, что части и подразделения белорусской армии продолжают проводить совместные занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер» и рассказали, на что уделяется особое внимание.

В Минобороны Беларуси отметили, что к “реализации дорожной карты” совместной подготовки приступили не только подразделения сил спецопераций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты и связи.

https://telegraf.news/politika/minoborony-belarusi-razrabotalo-dorozhnuju-kartu-dlya-chvk-vagner/

В военном ведомстве заявили, что вагнеровцы решили уделить особое внимание повышению “живучести” белорусских военных на случай ведения боевых действий.

Ранее Телеграф писал о том, что Минобороны показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом:

Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом