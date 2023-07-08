Польша решила перебросить 1000 военных и 200 единиц техники на границу Беларуси

Опубликовано: 08.07.2023 09:41 , Обновлено: 08.07.2023

Вооруженные силы Польши с 8 июля усилили своё присутствие на востоке страны. В ближайшее время планируется перебросить на границу с Беларусью дополнительно около тысячи военнослужащих и 200 единиц военной техники в рамках операции "Безопасное Подлясье".

Как пояснил пресс-атташе 12-й Щецинской механизированной дивизии майор Блажей Лукашевски, к восточной границе Польши будут переброшены силы 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады.

“На этой польско-белорусской границе существует потенциальная угроза, поэтому наше начальство заявило, что мы усиливаем силы в восточной Польше”, — цитирует пресс-секретаря Radio Szczecin.

Другое польское издание police24 пояснило, что целью операции “Безопасное Подлясье” является “передовое учебное присутствие части сухопутных войск”, а также “демонстрация воли и способности” польских вооруженных сил “незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе”.

В Польше сообщили, что отправляют на границу с Беларусью сотни полицейских. Зачем?

Напомним, 2 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уже заявлял об отправке на границу с Беларусью дополнительных пяти сотен полицейских из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом, а 28 июня польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил об увеличении числа заграждений и укреплений на польско-белорусской границе. Он пояснил, что это связано “с присутствием ЧВК “Вагнер” в Беларуси”.

Стянет войска. Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” на территории страны сейчас нет. По его словам, они находятся в «постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление».

Лукашенко рассказал, где сейчас Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Аналогичную информацию озвучил 7 июля помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский. Демонстрируя журналистам палаточный лагерь под Осиповичами, он заявил, что “оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели” их потенциальное место размещения в деревне Цель. По его словам, пока лагерь будет использоваться для тренировки военных и представителей гражданской администрации “в рамках развертывания системы территориальной обороны”.

В Минобороны пояснили, для чего возвели палаточный лагерь под Осиповичами