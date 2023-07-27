"Полная изоляция" - Польша, Литва и Латвия договорись одновременно закрыть границу с Беларусью. Но при условии

Опубликовано: 27.07.2023 22:10 , Обновлено: 27.07.2023

Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил 27 июля, что Литва и Латвия готовы закрыть свои границы с Беларусью одновременно с Польшей в случае инцидентов с участием ЧВК "Вагнер".

“Если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы устроим полную изоляцию Беларуси”, - пообещал Мариуш Камински.

“Чрезвычайно опасные”

В четверг, 27 июля, высказался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Во время пресс-конференции у польско-белорусской границы в Сутно глава польского правительства рассказал об угрозе со стороны России и перспективе новой, большей опасности, которой, по его мнению, является появление в Беларуси ЧВК “Вагнер”.

“ЧВК “Вагнер” - чрезвычайно опасные наемники , безжалостные и беспощадные. Они показали в Африке, Украине и на Ближнем Востоке, как они себя ведут, какие военные преступления совершают, на что способны в тех районах, где появляются”, - заявил журналистам Матеуш Моравецкий.

А затем перешел к предвыборной агитации за свою партию ПиС. Моравецкий заявил, что если бы не работа офицеров и солдат по охране польской границы и меры, предпринятые правительством ПиС для ее укрепления, “ЧВК “Вагнер” была бы у нас через два часа в Варшаве”.

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Польский премьер-министр заявил, что глава ОП, его политический конкурент Дональд Туск, будучи у власти, «не хотел защищать границу», а его партия проголосовала против строительства ограды на границе с Беларусью. “Политика Туска и ПО — это политика наивных мальчишек в шортах”, - решил воспользоваться присутсвием в Беларуси наемников Пригожина, чтобы подчеркнуть свои преимущества перед избирателями польский премьер.

Что-то похожее заявил и глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак, который встретился в четверг в Половцах в приграничном Подлясье с солдатами, служащими на польской границе.

“Как в 2021 году мы предвидели угрозы, связанные с попыткой форсирования границы и построив сначала временный барьер, так и сейчас, увеличивая численность Войска Польского на востоке нашей страны, мы отвечаем на потенциальные угрозы”, - сказал министр обороны Польши и пообещал, что приоритетом правительства ПиС будет безопасность Польши.

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Блащак заверил, что пока ПиС находится у власти, Войско Польское будет укрепляться, а польская граница будет защищена.

Ранее Телеграф сообщил, что Агне Билотайте, глава МВД Литвы, комментируя присутствие в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» сказала, страна готова при необходимости полностью закрыть границу с Беларусью.

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“Начали напрягать вагнеровцы”

Разговоры о проблемах с ЧВК “Вагнер” начались после того, как Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил Владимиру Путину, что наемники ЧВК “Вагнер”, приехавшие в Беларусь, изъявили желание проникнуть в Польшу. «Может быть, не следовало бы говорить, но скажу, что нас начали напрягать «вагнеровцы». Просятся на Запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую — мы же контролируем, что происходит: ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув», — заявил Лукашенко.

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В свою очередь, Владимир Путин 21 июля в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Совета Безопасности РФ. Президент обвинил Польшу в стремлении вмешаться в конфликт в Украине, чтобы забрать себе часть их территории. Также у поляков, по мнению Путина, есть желание забрать себе и часть Беларуси.

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