Лукашенко рассказал Путину, как "начали "напрягать" вагнеровцы" и почему у них "настроения плохие"

Опубликовано: 23.07.2023 14:04 , Обновлено: 23.07.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля в ходе встречи в Санкт-Петербурге со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, как он "держит в центре Беларуси" бойцов ЧВК "Вагнер", которые хотят "сходить на экскурсию" в Варшаву и польский Жешув.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси “начали “напрягать” вагнеровцы”, которые прибыли из России по договоренности с российскими властями.

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“Просятся на запад: “Разрешите нам!” Я говорю: “Вам зачем на запад туда?” Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. - “Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув”, - передала слова Лукашенко из беседы с Путиным Администрация белорусского президента.

Он пояснил, что польский Жешув для бойцов ЧВК “Вагнер” “неприемлем”, поскольку именно оттуда, по его словам, “шла военная техника” во время ожесточённых боёв под Бахмутом. “У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда”, - подчеркнул Лукашенко.

“Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства”, - добавил он.

“Контрнаступление есть, но оно провалено”

В Администрации Лукашенко также сообщили о том, что в ходе переговоров в Константиновском дворце президенты Беларуси и России обсудили также ход контрнаступления украинских вооружённых сил. По словам Лукашенко, “контрнаступление есть, но оно провалено”.

Именно поэтому, по его словам, Киев “начал подключать Польшу” и неких “наёмников”. Он также сообщил, что “специально привез карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства”. На ней, как он утверждает, видно, что “готовится почва”.

“Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 км. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 км от Гродно - вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли”, - рассказал Путину Лукашенко. Он также сообщил, что на территории Польши уже “открыли ремонт “Леопардов”, а также “активизировался” аэродром в Жешуве, куда “американцы перебрасывают технику”.

Путин обвинил Польшу в планах забрать часть Беларуси и Украины

Напомним, 21 июля Путин обвинил Польшу в стремлении вмешаться в конфликт в Украине и забрать себе “свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину”, а также некоторые белорусские земли. Заявления Путина и Лукашенко прозвучали на фоне переброски около 1000 польских военнослужащих и 200 единиц военной техники на восток Польши для укрепления границы с Беларусью.

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При этом в самой Польше заявили, что прошедшие недавно совместные учения ЧВК “Вагнер” с белорусским спецназом, организованные на полигоне «Брестский», расположенном в нескольких километрах от польской границы, “не вызывают у них паники”. В польском Минобороны подчеркнули, что “постоянно следят за ситуацией” и “готовы к развитию различных сценариев”.

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