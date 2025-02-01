Зарплаты и пенсии выше, налоги больше, а на границе – снова сборы. Что ещё изменится для белорусов с 1 февраля?

Опубликовано: 01.02.2025 07:15 , Обновлено: 31.01.2025

Последний зимний месяц полон значимых изменений, которые затронут абсолютно всех белорусов – школьников и студентов, рабочих и пенсионеров, мамочек в декрете и тех, кто только планирует свою семейную жизнь и решит отправиться на выходные с возлюбленной в День святого Валентина в романтичную Прагу. Редакция Telegraf.news собрала для вас дайджест самых важных изменений февраля.

Повышение пенсий и пособий

Повышение доходов пенсионеров и тех белорусов, которые получают ежемесячные пособия от государства, в феврале вырастут за счёт планового повышения размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ). Его с 1 февраля подняли на 2,2% : БПМ в среднем на душу населения теперь составит 447,64 рубля (+9,84 рубля). В следующий раз его значение будут пересматривать только через три месяца.

Повышение БПМ автоматически приведёт к пересчёту:

социальных пенсий,

единовременных и ежемесячных детских пособий,

пенсионные надбавки.

[info_b]Точные суммы, рассчитанные Министерством труда и соцзащиты, можно узнать в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Увеличатся и пособия , не зависящие от БПМ - пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет. Их пересчитывают два раза в год.

Согласно информации ведомства, размер пособия составит:

на первого ребёнка — 861,42 рубля (увеличение на 83,61 рубля);

на второго и последующих детей — 984,48 рубля (увеличение на 95,56 рубля);

на ребенка-инвалида — 1107,54 рубля (увеличение на 107,5 рубля).

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Повышение ждёт и получателей всех видов трудовых пенсий , то есть:

пенсии по возрасту,

пенсии за выслугу лет,

пенсии по инвалидности,

пенсии по случаю потери кормильца.

По указу президента Беларуси Александра Лукашенко, их решили поднять в среднем на 10% . Согласно расчётам Минтруда, в среднем белорусские пенсионеры после февральского повышения будут получать порядка 930 рублей .

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?

Кому ждать повышения зарплат в феврале?

Рассчитывать на повышение доходов могут и некоторые работники такой бюджетной сферы экономики, как здравоохранения. Профильное ведомство распорядилось в этом месяце повысить некоторые профессиональные надбавки к зарплатам врачей-специалистов.

Так, самые высокие надбавки предусмотрены для врачей-специалистов отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии - теперь они смогут получать дополнительно до 300% оклада (раньше максимальный размер надбавок для них составлял 255% оклада).

В Беларуси в декабре стремительно выросла средняя зарплата. Но есть нюанс

[info_b]О том, кому ещё из врачей-специалистов в феврале повысили профессиональные надбавки, читайте в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Новые тарифы на платные приёмы врачей

К слову о медицине. Февраль приготовил изменения, которые повлияют не только на кошельки врачей, но и самих пациентов. Дело в том, что с 1 февраля в Беларуси заработают предельные максимальные тарифы на платные приёмы и консультации врачей-специалистов.

Цена на их приём будет сильно отличаться в зависимости от квалификационной категории врача, наличия у него учёной степени или звания, либо академического учёного звания.

Так, самый низкий предельный тариф на первичный приём — у специалистов второй квалификационной категории — 35 рублей , самый высокий — у академиков Национальной академии наук Беларуси, докторов медицинских наук — 57 рублей . Тарифы на повторный приём установлены чуть ниже — от 21 до 32 рублей , соответственно.

[info_b]С точными предельными тарифами на первичный и повторный приём врачей-специалистов можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Помимо тарифов на платные приёмы Минздрав утвердил и новые нормы времени , а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Они также заработают с 1 февраля и, как и стоимость приёма, будут отличаться в зависимости от наличия у врача учёной степени или звания.

[info_b]О том, кто из врачей обязан будет вписать свою консультацию в 15 минут, а какие консультации могут длиться до часа, читайте в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Налог на сдачу жилья и сборы на границе

С 1 февраля повышаются ставки подоходного налога за сдачу физическими лицами квартир и гаражей. К примеру, в столице ставка вырастет на 3 рубля — с 47 до 50 рублей за каждую жилую комнату, а в областных центрах — на 2 рубля — с 44 до 46 рублей .

[info_b]Со ставками налога в других белорусских городах и посёлках, а также со ставками на гаражи можно ознакомиться в нашем материале.[/info_b]

Также с 1 февраля вернули местный сбор за пересечение границы в пунктах пропуска для транспортных средств. Целый месяц у белорусов была возможность бесплатно пересекать границу с соседней Польшей, Литвой или Латвией. Теперь же сбор, введённый три года назад, вернули.

Во всех трёх областях, граничащих с Польшей, Литвой и Латвией (то есть в Витебской, Гродненской и Брестской областях), платить придётся одинаково - 1 базовую величину (то есть 42 рубля сегодня). А вот перечень транспортных средств, которые официально освобождены от уплаты местного сбора, то в каждой области он несколько отличается.

[info_b]Кому не придётся платить, пересекая границу в Брестской и Витебской области, читайте здесь, в Гродненской области – здесь.[/info_b]

Новые цены на сигареты и ЖКХ

Неизменным остаётся подорожание цен на сигареты – без него не обходится ни один месяц. На февраль повышение было заявлено в Министерство по налогам и сборам лишь одним предприятием, которое ввозит в республику импортные сигареты - «Беларусьторг».

[info_b]О том, какие именно марки подорожают и на сколько, можно узнать из нашего материала по ссылке.[/info_b]

Кстати, в последние дни января президентским указом задним числом были повышены тарифы на основные услуги ЖКХ - воду, канализацию, отопление и так далее. Поэтому уже в феврале, вероятнее всего, белорусам следует быть готовым к потяжелевшим жировкам. По сравнению с прошлым годом тарифы поднялись на 9%-24%.

В рублёвом эквиваленте, согласно расчётам профильных ведомств, повышение платы за коммунальные платежи для жильцов “типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими”, при условии потребления услуг по нормативу, не должно превышать 21 рубль, что соответствует 0,5 базовой величины.

Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?

Что февраль приготовил школьникам?

Февраль также станет важным месяцев для некоторых белорусских школьников. Младшим классам он приготовил приятный бонус в виде дополнительных каникул, а вот старшеклассникам, наоборот, дополнительные переживания и учебную нагрузку в виде репетиционного тестирования.

Так, ученики 1 и 2 классов, а также третьеклассников с особенностями психофизического развития, которые обучаются по программе с 5-летним сроком в начальной школе, в третьей четверти традиционно смогут уйти на дополнительные недельные каникулы . В этом году, согласно утверждённому Минобразования графику, отдыхать малыши будут с 17 по 23 февраля .

Что же до старшеклассников, то у них в феврале есть возможность поучаствовать во втором этапе репетиционного тестирования , чтобы проверить свои знания и морально подготовиться к настоящим экзаменам, которые их ждут весной и летом.

Каждый пункт проведения тестирования определяет свой график по разным учебным предметам, а вот стоимость участия осталась неизменной - 10,9 рубля .

Как зарегистрировать на репетиционное тестирование и что ещё важно знать будущим белорусским выпускникам, сдающим в этом году централизованный экзамен или тестирование, читайте в нашем материале ниже.

В Беларуси начался 2-й этап репетиционного тестирования. Как зарегистрироваться и сколько стоит участие?