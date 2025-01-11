Власти Брестчины и Витебщины вернули сбор за пересечение границы. Сколько придётся платить с 1 февраля?

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Опубликовано: 11.01.2025 10:16 , Обновлено: 14.01.2025

Областные исполнительные комитеты Брестской и Витебской области объявили о введении местного сбора за пересечение границы в пунктах пропуска для транспортных средств, которые временно отменили в конце прошлого года. Журналисты Telegraf.news изучили постановления исполкомов и узнали новую ставку местного сбора, а также перечень транспортных средств, которые освободили от его уплаты. Оказалось, что списки в двух белорусских регионах заметно отличаются.

Постановления о возвращении местных сборов в субботу, 11 января, появились на Национальном правовом интернет-портале. В обоих случаях ставка сбора составит 1 базовую величину, то есть 42 рубля сегодня. В Брестском исполкоме уточнили, что эту сумму нужно будет заплатить при пересечении границы за одно транспортное средство, независимо от количества пассажиров в нём.

Оба постановления официально заработают с 1 февраля 2025 года, а вот срок взимания местного сбора теперь не ограничен по времени. Предыдущие аналогичные постановления облисполкомы выпускали на календарный год, однако в этот раз срок действия в документах не указывается.

Что же до транспортных средств, которые освободили от уплаты местного сбора, то в каждой из двух областей этот перечень разный. Так, в Брестской области за переезд через границу не придётся дополнительно платить:

тем, кто едет с похорон в Республике Беларусь членов семьи и близких родственников (при наличии подтверждающих документов);

иностранцам, возвращающимся с санаторно-курортного лечения и оздоровления в белорусских санаториях (при наличии подтверждающих документов);

иностранцам и лицам без гражданства, следующим по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100% , выданным компетентными органами;

тем, кого депортируют из Беларуси;

иностранцам и лицам без гражданства, для которых введён “безвиз” в рамках фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” (при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале “Витебск”);

белорусам, выезжающим за пределы Республики для получения медицинской помощи или образцов их биологических материалов для исследования в целях диагностики (при наличии решения спецкомиссии при Министерстве здравоохранения).

В Витебской области помимо выше указанных категорий в списке тех, кого освободили от местного сбора, есть ещё несколько:

представители государственных органов Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей и при наличии подтверждающих документов;

иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Республику по приглашению госорганов и госорганизаций (при наличии подтверждающих документов);

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств (при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами Республики Беларусь), а также лица, сопровождающие инвалидов боевых действий на территории других государств;

белорусы, выезжающие из страны для осуществления ухода за членами семьи или близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также белорусы, иностранцы и лица без гражданства, возвращающиеся к месту постоянного проживания после осуществления ухода за членами семьи или близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью (при наличии подтверждающих документов);

лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток, органов или тканей человека для трансплантации.

[info_b]Напомним, местный сбор за пересечение границы в Витебской, Гродненской и Брестской областей был введён с 1 февраля 2023 года. Плату берут за выезд механического транспорта, у которого не меньше четырех колес и технически допустимая максимальная масса которого не превышает пять тонн. Исключение — колесные тракторы и самоходные машины.

Документ об уплате сбора показывают в бумажном или электронном виде в пунктах пропуска пограничнику или таможеннику. Местный сбор не действует при пересечении границы с Россией.[/info_b]

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