В Беларуси начался 2-й этап репетиционного тестирования. Как зарегистрироваться и сколько стоит участие?

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Опубликовано: 13.01.2025 16:03 , Обновлено: 13.01.2025

В Беларуси стартовал второй этап репетиционного тестирования (РТ), где будущие абитуриенты могут потренироваться сдавать это испытание перед настоящим экзаменом - централизованным тестированием (ЦТ). Продлится второй этап РТ по февраль.

Как и на первом этапе, школьникам и не только для проверки знаний доступны тесты по 15 учебным предметам. В Министерстве образования [link href=“https://edu.gov.by/news/v-belarusi-nachalsya-vtoroy-etap-repetitsionnogo-testirovaniya/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что принять участие в РТ могут не только действующие учащиеся, но и выпускники прошлых лет.

Проведение второго этапа организовали на базе 138 пунктов, как и ранее. Их список с контактной информацией [link href=“https://rikc.by/pretrialtesting/552-punkty-provedeniya-rt.html” target=“_blank” rel=“noopener”] разместили [/link] на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

“Каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам”, - предупредили в РИКЗ.

Как и на первом этапе РТ, участие по одному предмету стоит 10,9 рубля. Участникам испытания при себе необходимо иметь паспорт, распечатанный пропуск и черную гелевую ручку.

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Как зарегистрироваться на РТ?

Для регистрации на участие в РТ необходимо:

Зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ через вкладку «РТ, регистрация», указав серию и номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении и пароль. В личном кабинете сделать заявку на участие в сеансе (сеансах) РТ, выбрав пункт проведения, дату и время проведения тестирования, учебный предмет и язык представления теста. Оплатить участие в РТ, используя номер лицевого счета, присвоенный участнику в момент создания личного кабинета на сайте РИКЗ.

Те, кто первый раз регистрируется для прохождения РТ, должны создать личный кабинет участника репетиционного тестирования на все том же [link href=“https://reg.rikc.by/login” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] Республиканского института контроля знаний. По информации Минобразования, записаться на участие в испытании можно и непосредственно в пункте проведения РТ.

В РИКЗ также представили памятку по оплате участия в испытании.

Иллюстрация: РИКЗ

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В ведомстве также рассказали, что бланки ответов обрабатывают и рассчитывают результаты по технологии централизованного экзамена (ЦЭ) и ЦТ. После завершения этого этапа тестирования в конце февраля его участникам пообещали предоставить решения заданий теста для выполнения работы над ошибками и “ценные консультации”.

Третий этап РТ запланировали на март-апрель.

Что важно знать о ЦТ-2025

Ранее Telegraf.news писал, что Республиканский институт контроля знаний на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Рассказываем, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в следующем году сдавать испытания.

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Также мы сообщали, что Минобразования в сентябре определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

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