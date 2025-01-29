Минздрав Беларуси повысил надбавки врачам. Кому пообещали до 300% от оклада?

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Опубликовано: 29.01.2025 09:45 , Обновлено: 29.01.2025

Министерство здравоохранения Беларуси повысило размеры надбавок к зарплатам врачей-специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

В постановлении №9 от 24 января 2025 года Минздрав Беларуси определил категории специализации врачей, которым повысили размер надбавок к заработной плате. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 29 января.

Так, согласно постановлению, для врачей-специалистов отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии размеры надбавок теперь составят 300% оклада . Ранее размер надбавок для них составлял 255% оклада.

Надбавку в 235% оклада (ранее надбавка составляла 190%) получат следующие категории врачей:

врачи-специалисты приемных отделений,

врачи-специалисты отделений, оказывающих помощь пациентам с инсультами и поражением спинного мозга,

врачи-специалисты выездных бригад скорой медицинской помощи,

врачи общей практики, врачи педиатры и участковые терапевты.

Для врачей-специалистов, не попадающих в вышеуказанные категории, размер надбавок составит 185% оклада (ранее ставка надбавки составляла 140%).

Документ вступает в силу после официального опубликования. Повышенные размеры надбавок применяются к трудовым отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.

Что изменится для руководителей?

Кроме того, Минздрав также внёс изменения в ведомственное постановление, в котором оговариваются нюансы оплаты труда руководителей бюджетных организаций.

Согласно постановлению министерства №2, которое также было официально опубликовано 29 января, теперь конкретный размер надбавки за сложность и напряженность работы будет непосредственно определять орган, уполномоченный заключать контракт с руководителями этих организаций. То есть в случае с государственными больницами и прочими медицинскими учреждениями, подчинёнными Минздраву, эти надбавки руководителям будет прописывать само министерство.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, как должна измениться заработная плата работников сферы социального обслуживания с 1 января 2025 года. Согласно расчётам ведомства, по сравнению с 2024 годом она должна подрасти более чем на 30%. Там также назвали средние суммы доплат работникам этой сферы в рублях.

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