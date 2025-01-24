В Беларуси почти на 11% увеличили размеры пособий по уходу за ребёнком до 3 лет

Опубликовано: 24.01.2025 14:10 , Обновлено: 24.01.2025

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2025 года в Беларуси будут действовать новые размеры пособий по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет.

Согласно информации ведомства, размер пособия составит:

на первого ребёнка — 861,42 рубля (увеличение на 83,61 рубля);

— 861,42 рубля (увеличение на 83,61 рубля); на второго и последующих детей — 984,48 рубля (увеличение на 95,56 рубля);

— 984,48 рубля (увеличение на 95,56 рубля); на ребенка-инвалида — 1107,54 рубля (увеличение на 107,5 рубля).

В министерстве уточнили, что размеры пособий выросли на 10,8 процента.

Напомним, размеры пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

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