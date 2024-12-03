От 35 до 85 рублей. Минздрав установил максимальные тарифы на консультации врачей-специалистов

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Опубликовано: 03.12.2024 08:34 , Обновлено: 03.12.2024

Министерство здравоохранения определилось с предельными максимальными тарифами на платные приёмы и консультации врачей-специалистов. Ранее предельная планка по тарифам государством была установлена только для специалистов стоматологического профиля, теперь - и для всех остальных. Посмотрели, чей приём обойдётся белорусам дороже всего.

Предельные максимальные тарифы Минздрав прописал в своём постановлении №156 от 16 ноября 2024 года. Во вторник, 3 декабря, его текст опубликовали на Национальном правовом портале. Сам документ вступит в силу лишь с 1 февраля 2025 года.

Максимальные тарифы ведомство прописало для всех врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр. Цена на их приём будет отличаться в зависимости от квалификационной категории, наличия ученой степени или звания, либо академического ученого звания.

Так, самый низкий предельный тариф на первичный приём - у специалистом второй квалификационной категории - 35 рублей , самый высокий - у академиков Национальной академии наук Беларуси, докторов медицинских наук - 57 рублей . Тарифы на повторный приём установлены чуть ниже - от 21 до 32 рублей , соответственно.

[info_b]С точными предельными тарифами на первичный и повторный приём врачей-специалистов можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Отдельно прописали тарифы на консультацию специалистов - от 42 до 85 рублей :

врач-специалист второй квалификационной категории - 42 рубля,

врач-специалист первой квалификационной категории - 44 рубля,

врач-специалист высшей квалификационной категории - 49 рублей,

врач-специалист, кандидат медицинских наук - 65 рублей,

врач-специалист, доктор медицинских наук - 70 рублей,

врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук - 70 рублей,

врач-специалист, профессор, доктор медицинских наук - 80 рублей,

врач-специалист, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук - 82 рубля,

врач-специалист, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук - 85 рублей.

[info_b]Напомним, тарифы — это далеко не всегда окончательная сумма, которую придётся заплатить пациенту после похода к платному специалисту. Как правило, в итоговом чеке отдельно прописывают стоимость расходных материалов, а также стоимость отдельных манипуляций, если таковые необходимо провести в рамках приёма у врача.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что ограничить цены на платные приемы врачей в поликлиниках и медцентрах Совмин Беларуси предложил летом этого года. Тогда в правительстве объясняли это тем, что несмотря на то, что почти все организации здравоохранения предлагают подобные услуги и конкуренция высокая, есть значительный разброс цен.

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Систему отработали на стоматологии. Госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг ввели ещё в 2023 года. А летом 2024 тарифы на некоторые услуги стоматологов снизили почти в два раза, поскольку после постановления Минздрава цены на платные услуги вопреки ожиданиям многих не упали, а наоборот выросли.

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