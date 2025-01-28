Минтруда Беларуси объявило о повышении БПМ с 1 февраля. На сколько вырастут пенсии и пособия?

Опубликовано: 28.01.2025 11:31 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ), благодаря чему с 1 февраля вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки, чей размер привязан к этому показателю. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как сильно изменятся выплаты.

На сколько повысят БПМ с 1 февраля?

По данным Минтруда, бюджет прожиточного минимума, как в среднем на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам, вырастет на 2,2% и составит:

в среднем на душу населения — 447,64 рубля (+9,84 рубля),

для трудоспособного населения — 477,22 рубля (+8,64 рубля),

для пенсионеров — 326,72 рубля (+6,79 рубля),

для детей до 3 лет — 280,87 рубля (+6,78 рубля),

для детей от 3 до 6 лет — 376,96 рубля (+11,37 рубля),

для детей от 6 до 18 лет — 442,76 рубля (+6,6 рубля).

[info_b]В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что новые размеры бюджета прожиточного минимума будут действовать в Беларуси с 1 февраля по 30 апреля 2025 года.[/info_b]

В Беларуси почти на 11% увеличили размеры пособий по уходу за ребёнком до 3 лет

Как изменятся детские пособия с 1 февраля?

Кроме того, в ведомстве озвучили размеры некоторых государственных пособий — они также увеличатся в связи с повышением БПМ. В частности, речь идёт о семьях с детьми:

единовременное пособие в связи с рождением ребенка: на первенца – 10 БПМ, что равнозначно 4476,40 рублям, на второго и последующих детей – 14 БПМ или 6266,96 рублей;

единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности — 100% БПМ или 447,64 рублей;

ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка до 3 лет – 50% БПМ или 223,82 рубля;

ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребёнка-инвалида) – 50% БПМ или 223,82 рубля, на ребёнка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 313,35 рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет: с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку 3 лет – 100% БПМ или 447,64 рублей, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку 3 лет – 120% БПМ или 537,17 рублей;

ежемесячное пособие на детей до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека – 70% БПМ или 313,35 рубля.

[info_b]Бюджет прожиточного минимума пересчитывается в Беларуси ежеквартально: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Его размер устанавливает Министерство труда и социальной защиты.[/info_b]

Как изменятся «возрастные» доплаты?

К размеру БПМ также привязаны многие доплаты пенсионерам и социальные пенсии взрослым, например, инвалидам. Они также должны вырасти соразмерно увеличению размера БПМ, то есть на 2,2%:

для пенсионеров 75-79 лет – 83,93 рубля (при наличии инвалидности I группы — 195,84 рублей),

для пенсионеров от 80 лет и старше (с учётом надбавки на уход) – 167,87 рублей (при наличии инвалидности I группы – 223,82 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 февраля 2025 года пенсии в Беларуси должны вырасти в среднем на 10%. Соответствующий указ 20 января подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. В Министерстве труда и социальной защиты, в свою очередь, озвучили среднюю сумму, которую должны будут получать пенсионеры, начиная со следующего месяца.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?