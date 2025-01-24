В Беларуси в декабре стремительно выросла средняя зарплата. Но есть нюанс

Опубликовано: 24.01.2025 12:38 , Обновлено: 24.01.2025

Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной средней зарплате в Беларуси за декабрь 2024 года, зафиксировав значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя зарплата по стране увеличилась сразу на 362,1 рубля.

Она достигла отметки в 2693,9 рубля до вычета налогов.

Напомним, в ноябре этот показатель составлял 2331,8 рубля.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в Минске , где средняя зарплата в декабре достигла 3792,5 рубля , что на 680,5 рубля больше, чем в ноябре.

Распределение зарплат по областям выглядит следующим образом:

Минская область : 2703,2 рубля (+351,3 рубля);

: 2703,2 рубля (+351,3 рубля); Гродненская область : 2326,4 рубля (+228,5 рубля);

: 2326,4 рубля (+228,5 рубля); Гомельская область : 2345 рубля (+247,5 рубля);

: 2345 рубля (+247,5 рубля); Брестская область : 2436,9 рубля (+350,4 рубля);

: 2436,9 рубля (+350,4 рубля); Витебская область : 2187,1 рубля (+222,2 рубля);

: 2187,1 рубля (+222,2 рубля); Могилевская область : 2132,6 рубля (+173,7 рубля).

Лидерами по росту заработной платы в декабре стали:

Сфера «Информация и связь» , где средняя зарплата составила 7375,5 рубля, увеличившись сразу на 1604,6 рубля.

, где средняя зарплата составила 7375,5 рубля, увеличившись сразу на 1604,6 рубля. Финансовая и страховая деятельность : здесь зарплата достигла 4978,8 рубля, что на 1567,5 рубля больше, чем в ноябре.

: здесь зарплата достигла 4978,8 рубля, что на 1567,5 рубля больше, чем в ноябре. Профессиональная, научная и техническая деятельность : Средняя зарплата выросла на 717,3 рубля и составила 3625,1 рубля (было 2907,8 рубля).

: Средняя зарплата выросла на 717,3 рубля и составила 3625,1 рубля (было 2907,8 рубля). Промышленность : Средняя зарплата выросла с 2542,5 рубля до 2943,4 рубля (рост на 400,9 рубля).

Наименее заметный рост зарплат произошёл в сфере образования — на 138,5 рубля, а также в области административных и вспомогательных услуг — на 137 рублей.

Стоит отметить, что декабрь традиционно является месяцем, когда многие компании выплачивают работникам годовые премии и бонусы, что объясняет столь заметный скачок зарплат. Как правило, в январе средняя зарплата снижается примерно до уровня ноября.

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