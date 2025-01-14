На Гродненщине вернули местный сбор за пересечение границы
Гродненский областной исполнительный комитет вслед за Брестской и Витебской областями вернул местный сбор за пересечение границы в пунктах пропуска для транспортных средств, которые временно отменили в конце прошлого года. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, кому не придётся платить этот сбор, пересекая госграницу на Гродненщине.
Постановление о возвращении местного сбора на границе в Гродненской области было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 14 января. Взимать сбор - 1 базовую величину (то есть 42 рубля сегодня) - начнут с 1 февраля 2025 года . Как и в Брестской и Витебской областях, теперь срок взимания местного сбора не ограничен по времени.
От уплаты местного сбора в Гродненской области освобождаются транспортные средства, на которых следуют:
- представители государственных органов Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей и при наличии подтверждающих документов;
- те, кто выезжает за рубеж для получения медицинской помощи, а также их сопровождающие (при наличии решения спецкомиссии Министерства здравоохранения);
- лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторно-курортные организации (при наличии подтверждающих документов);
- иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Республику по приглашению госорганов и госорганизаций для участия в мероприятиях на территории Беларуси (при наличии подтверждающих документов);
- иностранцы и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100%, , выданным компетентными органами;
- тот, кто возвращается с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;
- те, кого депортируют из Беларуси (при наличии подтверждающих документов).
[info_b]Напомним, местный сбор за пересечение границы в Витебской, Гродненской и Брестской областей был введён с 1 февраля 2023 года. Плату берут за выезд механического транспорта, у которого не меньше четырех колес и технически допустимая максимальная масса которого не превышает пять тонн. Исключение — колесные тракторы и самоходные машины.
Сумму местного сбора платят за одно транспортное средство, независимо от количества пассажиров в нём. Документ об уплате сбора показывают в бумажном или электронном виде в пунктах пропуска пограничнику или таможеннику. Местный сбор не действует при пересечении границы с Россией.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что о возврате местного сбора, который вот уже месяц не взимают при пересечении границы, заявили областные исполнительные комитеты Брестской и Витебской области.
Власти Брестчины и Витебщины вернули сбор за пересечение границы. Сколько придётся платить с 1 февраля?