МНС Беларуси утвердило новые цены на сигареты. Какие подорожают на 20 копеек?

Опубликовано: 28.01.2025 13:12 , Обновлено: 28.01.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что с 1 февраля в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет.

По данным министерства, подорожают несколько марок, ввозимых в страну предприятием “Беларусьторг”.

Так, цены на некоторые CHAPMAN повысятся на 20 копеек.

Цены в январе (слева) и феврале (справа) 2025 года

Также на 20 копеек вырастет стоимость сигарет DUNHILL FINE CUT BLUE и DUNHILL FINE CUT GOLD.

Согласно информации МНС, не подорожают сигареты «Неман», ООО «Табак-инвест», ООО «Сентони ПРО» и ИООО «АЛИДИ-Вест» и другие.

[info_b] Актуальные цены на сигареты в Беларуси можно посмотреть на сайте МНС.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что литовская таможня решила передавать конфискованные на границе с Беларусью автомобили Украине в качестве гуманитарной помощи. Речь шла о тех машинах, которые использовались для контрабанды сигарет.

Таможня Литвы пообещала передать конфискованные на границе с Беларусью авто Украине