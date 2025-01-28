МНС Беларуси утвердило новые цены на сигареты. Какие подорожают на 20 копеек?
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что с 1 февраля в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет.
По данным министерства, подорожают несколько марок, ввозимых в страну предприятием “Беларусьторг”.
Так, цены на некоторые CHAPMAN повысятся на 20 копеек.
Также на 20 копеек вырастет стоимость сигарет DUNHILL FINE CUT BLUE и DUNHILL FINE CUT GOLD.
Согласно информации МНС, не подорожают сигареты «Неман», ООО «Табак-инвест», ООО «Сентони ПРО» и ИООО «АЛИДИ-Вест» и другие.
[info_b] Актуальные цены на сигареты в Беларуси можно посмотреть на сайте МНС.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что литовская таможня решила передавать конфискованные на границе с Беларусью автомобили Украине в качестве гуманитарной помощи. Речь шла о тех машинах, которые использовались для контрабанды сигарет.
Таможня Литвы пообещала передать конфискованные на границе с Беларусью авто Украине