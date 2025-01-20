Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?

Опубликовано: 20.01.2025 16:11 , Обновлено: 20.01.2025

С 1 февраля 2025 года пенсии в Беларуси должны вырасти в среднем на 10%. Соответствующий указ 20 января подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. В Министерстве труда и социальной защиты, в свою очередь, озвучили среднюю сумму, которую должны будут получать белорусские пенсионеры, начиная со следующего месяца.

Как сообщили в Администрации президента, подписанный главой государства указ предусматривает плановый перерасчет трудовых пенсий, а также их повышение.

[info_b]Всего, по данным Администрации, на выплату пенсий в следующем месяце из бюджета будет направлено порядка 2,2 млрд рублей. Из них около 196 млн рублей составят дополнительные расходы, связанные с повышением пенсий. Всего в Беларуси на данный момент насчитывается более 2,3 млн. получатели трудовых пенсий.[/info_b]

В Минтруда, в свою очередь, пояснили, что повышение коснётся всех видов трудовых пенсий, то есть:

пенсии по возрасту,

пенсии за выслугу лет,

пенсии по инвалидности,

пенсии по случаю потери кормильца.

По предварительной оценке ведомства, в среднем белорусские пенсионеры после февральского повышения будут получать порядка 930 рублей (речь о пенсии по возрасту).

[info_b]В министерстве подсчитали, что по сравнению с февралём 2024 года, в феврале 2025 года пенсии белорусов вырастут на 120 рублей или 14,8%.[/info_b]

При этом в ведомстве подчеркнули, что размер повышения трудовых пенсий для каждого пенсионера будет своим и будет зависеть от тирёх главных факторов:

продолжительности трудового стажа,

величины заработка, исходя из которого рассчитывалась пенсия,

установленных доплат к основной пенсии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января этого года для белорусских пенсионеров произошли серьёзные изменения. Им теперь выгоднее продолжать работать после выхода на пенсию по возрасту, поскольку с этого дня для этой категории снимаются действовавшие до сих пор ограничения по зарплате. Теперь им могут платить одновременно и 100%-ную пенсию, и 100%-ную зарплату.

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По расчётам Минтруда, сумма прибавки, на которую в 2025 году смогут рассчитывать работники пенсионного возраста, у некоторых будет доходить до 500 рублей.