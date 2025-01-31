Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят "тунеядцы"?

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Опубликовано: 31.01.2025 09:29 , Обновлено: 31.01.2025

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси 31 января опубликовали текст президентского указа, предусматривающего повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, по каким тарифам теперь придётся платить белорусам за газ, воду и отопление.

В президентском указе отдельно прописали предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для “не занятых в экономике” белорусов, то есть тех, кто в соответствии с действующим законодательством в полном объёме возмещает организациям ЖКХ “экономически обоснованные затраты” на оказание коммунальных услуг. Для них указаны 100%-ные тарифы.

Больше всего, судя по указанным в документе цифрам, в этом году подорожают услуги по водоотведению (канализации). Если в прошлом году тариф для большинства белорусов составлял 1,3095 рубля, то в новом указе прописана цифра, на 24% выше - 1,6267 рубля за 1 кубометр воды. На остальные услуги ЖКХ тарифы поднялись на 9%-20% .

Так, на 2025 год установлены следующие предельные тарифы:

за водоснабжение - 1,8793 рубля за 1 кубометр (было - 1,5553 рубля),

за техническое обслуживание - 0,1932 рубля за 1 кв. метр (было - 0,1771 рубля),

капитальный ремонт - 0,2536 рубля (было - 0,2335 рубля),

вывоз мусора в жилых домах с мусоропроводом - 16,1926 за 1 кубометр (было - 14,0382 рубля),

вывоз мусора в жилых домах без мусоропровода - 15,3776 за 1 кубометр (было - 13,4369 рубля),

техническое обслуживание лифта - 0,0902 рубля за 1 кв. метр (было - 0,0801 рубля).

[info_b]Со 100%-ными тарифами, по которым придётся оплачивать коммуналку не занятых в экономике белорусам, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Новые тарифы на отопление и электричество

Тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), как и предупреждали накануне в пресс-службе, решили поднимать в два этапа:

с 1 января - до 24,7187 рубля за 1 Гкал,

с 1 июня - до 27,2323 рубля за 1 Гкал.

Примечательно, что в аналогичном прошлогоднем президентском указе были закреплены аналогичные январские значения, а вот тариф с 1 июня 2024 года был установлен несколько выше - 30,8592 рубля за 1 Гкал. 100%-ный тариф при этом установлен единый на весь календарный год - он почти в 5 раз выше максимального тарифа с госдотациями - 134,94 рубля за 1 Гкал (в 2024 году было 132,01 за 1 Гкал).

Кроме того, скорректировали цены на электричество. В частности, одноставочный тариф на электроэнергию вырос почти на 12% - до 0,2412 рубля за 1 кВтꞏч (было - 0,2156 рубля).

А вот тарифы на газ природный и сжиженный (используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и без них) пока остался неизменным. В частности, за 1 куб. м природного газа по-прежнему придётся платить по следующим тарифам:

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,2062 рубля;

при их отсутствии – 0,5477 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно президентскому указу, в 2025 году размер коммунальных платежей для населения, проживающего в “типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими”, при условии потребления услуг по нормативу, должен увеличиться на 21 рубль, что соответствует 0,5 базовой величины.

Вышел указ о повышении коммуналки в Беларуси в 2025 году. На сколько процентов?