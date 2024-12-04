От 25 до 60 минут. Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приёмов врачей-специалистов

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Опубликовано: 04.12.2024 10:33 , Обновлено: 04.12.2024

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

Если раньше Минздрав отдельно расписывал нормы времени и расхода материалов для каждой специализаций, то теперь их все объединили в один документ. Согласно постановлению ведомства №155 от 16 ноября 2024 года, опубликованному 4 декабря на Национальном правовом интернет-портале, первичный приём врача-специалиста (а также медицинской сестры), независимо от его квалификации, должен длиться 25 минут , на вторичный приём отводится 15 минут . Такие же нормы действовали и ранее.

За это время врач должен успеть собрать информацию о жалобах пациента, составить его анамнез, выявить факторы риска заболеваний, а также провести общий осмотр, установить клинико-функциональный диагноз и дать назначения по лечению или, при необходимости, направить на дополнительные анализы. Кроме того, в это время врач должен уложиться с оформлением всей медицинской документации.

Что же до платных консультаций специалистов, которые помимо выше названного предполагает также определение врачом тактики лечения и индивидуальных рекомендаций по медицинскому наблюдению, их длительность будет напрямую зависеть от квалификации специалиста.

Так, для врачей с квалификационной категорией норма составляет 30 минут , а для врачей с ученой степенью, ученым званием или академическим ученым званием она двое больше - 60 минут .

В Минздраве пояснили, что данное постановление распространяется на все платные приёмы и консультации, как в частных клиниках, как и в государственных медицинских центрах, а также действует для индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве изменение норм аргументировали необходимостью “совершенствования действующих нормативных документов” для расчета соответствующих тарифов на платные медицинские услуги.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения опубликовало предельные максимальные тарифы на платные приёмы и консультации врачей-специалистов, аналогичным образом привязав их к квалификации врача. Отметим, что оба документа вступят в силу лишь с 1 февраля 2025 года.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что такую систему сначала отработали на сфере стоматологии. Там также ввели строги нормы времени и расходов материалов, а также госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Они заработали ещё в 2023 года. А летом 2024 тарифы на некоторые услуги стоматологов снизили почти в два раза, поскольку после постановления Минздрава цены на платные услуги вопреки ожиданиям многих не упали, а наоборот выросли.

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