Рост пенсий, большие выходные, отключения горячей воды. Что еще изменится в Беларуси в мае?

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Опубликовано: 25.04.2023 07:00 , Обновлено: 27.04.2023

В мае 2023 года белорусов ждут новые изменения — как приятные, так и не очень. Например, у кого-то вырастет пенсия, а у кому-то придется пожить без горячей воды. Многие белорусы снова отдохнут на больших майских выходных — отправятся на природу, поедут сажать картошку или просто будут лежать и смотреть фильмы. А вот школьники, скорее всего будут усиленно готовится к централизованному экзамену. Кого и какие еще изменения ждут в последнем весеннем месяце?

Рост БПМ

Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 12 от 20 апреля 2023 г., которым повысило бюджет прожиточного минимума.

Теперь БПМ в среднем на душу населения составит 352 рубля 13 копеек (ранее был 341 рубль 48 копеек) — рост составил 10,65 BYN.

Подробности читайте по ссылке:

Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 мая на 10,65 BYN

Снижение ставки рефинансирования

Национальный банк Беларуси в очередной раз решил понизить ставку рефинансирования. С 2 мая 2023 года она составит 10% годовых.

Соответственно, с 2 мая будет снижена также ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 11% , а также ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9%.

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования и объяснил почему — «При условии отсутствия шоков»

Рост пенсий

С 1 мая в Беларуси должны повысить пенсии — на 5%. Перерасчету подлежат все все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

«Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 г. составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 года», — пообещали в Министерстве труда и социальной защиты.

Но в данном случае речь идет о начисленной пенсии, а не реальной. Например, последняя, с учётом инфляции, выросла за 2022 год – на 8,7%, в то время, как начисленная — на 23%.

В Беларуси повысили пенсии на 5%. Сколько раз обещают ещё?

Большие выходные-2

В мае, как и в апреле, белорусов ждут длинные четырехдневные выходные. Правда, один из них придется отработать. Кроме того, нерабочим также будет и первый день месяца.

Посмотреть на календарь выходных и рабочих дней в мае можно тут:

В апреле-мае будет по 4 выходных подряд — Календарь. Когда отрабатывать?

Ранее Телеграф публиковал график работы больниц, поликлиник и других медицинских учреждений на больших выходных в мае. Подробнее смотрите по ссылке:

Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в апреле-мае

Отключение горячей воды

На энергетических предприятиях объявили, что в мае начнут планово отключать горячую воду по всей Беларуси. Это делают ежегодно, чтобы облегчить ремонтные и профилактические работ на теплосетях и подготовить их к зимнему отопительному периоду.

Первые отключения запланированы уже на 10 мая. График отключения горячей воды в городах Беларуси смотрите по ссылке:

Появился график отключения горячей воды в городах Беларуси. Где уже с 10 мая?

Подоходный налог

Май — последний месяц, когда белорусам нужно заплатить подоходный налог за 2022 год. Срок уплаты — не позднее 1 июня 2023 года.

К слову, в Федерации профсоюзов Беларуси рассказали, кто из белорусов может существенно сэкономить на налогах, в частности, не платить подоходный налог в течение 8 лет, а то и больше.

Кто из белорусов может не платить подоходный налог 8 лет? В ФПБ рассказали подробности

ЦЭ у школьников

У белорусских выпускников в мае 2023 года впервые должен пройти централизованный экзамен (ЦЭ). Они будут сдавать два предмета:

русский язык или белорусский язык (по выбору);

предмет по выбору: «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение».

Так, испытание по белорусскому языку запланировано на 14 мая.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году

Кстати, двум категориям школьников сдавать ЦЭ не придется. Об этом можно почитать здесь:

Белорусским школьникам разрешили поменять предмет ЦЭ. До какого числа?

Милиция Минска пообещала следить за белорусами с дронов

В столичной милиции сообщили, что с мая усилят контроль за правопорядком в местах массового отдыха минчан. Как в выходные и праздники, так и в будни.

Например, на пляжах для купания — на Цнянском водохранилище (Советский район), Комсомольском озере и водохранилище Дрозды (Центральный район), милиционеры и спасатели ОСВОД планируют патрулировать воды на лодках.

Кроме того, следить за отдыхающими решили и с помощью дронов.

Салют в Минске на 9 мая

Власти Минска запланировали на 9 мая салют и его музыкальное сопровождение. Это следует из техзадания, размещенного вместе с заявкой «Минскконцерта», которое является главной столичной концертной организацией, на сайте госзакупок.

Салют планируют запускать в промежутке между 22−23 часами. Точное время заказчики пообещали объявить чуть позже. Праздничный фейерверк, который продлится примерно 5 минут, будет сопровождаться музыкой.

Подробнее читайте тут:

Власти Минска запланировали салют на 9 мая. Где и в котором часу?

Скидки на билеты БелЖД для пенсионеров

Белорусская железная дорога объявила о введении сезонных скидок на билеты для пенсионеров. 50%-ная скидка пенсионерам будет предоставлена с 1 мая по 31 октября.

Чтобы получить эту «сезонную» скидку, пассажир должен предъявить при покупке проездного билета оригинал пенсионного удостоверения.

В БелЖД объявили о скидках в 50% на билеты с 1 мая. Сколько продлятся?

Запреты для рыбаков

Почти целый май в Беларуси будет действовать запрет на лов судака. За его нарушение рыбакам грозит внушительный штраф.

Запрет на лов судака ввели ради сохранения его популяции и создания благоприятных условий для его размножения. Он будет действовать по 30 мая.

О размере штрафа читайте по ссылке:

Белорусским рыбакам запретили ловить еще одну рыбу с 15 апреля. Какой штраф грозит?

Кроме того, для рыбаков ввели и другие ограничения для на период нереста, которые действуют и в мае. Но в этом же месяце они должны и закончиться:

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?

Закончатся паводки?

Весной 2023 году многие белорусские реки вышли из берегов и подтопили дороги, дворы, дома. Они принесли беды жителям Гомельской, Витебской, Могилевской, Брестской и Минской областей.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елены Зубченок, весеннее половодье во всех речных бассейнах, как правило, заканчивается в мае.

Когда в Беларуси закончатся паводки? Вот что сказали в Белгидромете