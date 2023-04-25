Рост пенсий, большие выходные, отключения горячей воды. Что еще изменится в Беларуси в мае?
В мае 2023 года белорусов ждут новые изменения — как приятные, так и не очень. Например, у кого-то вырастет пенсия, а у кому-то придется пожить без горячей воды. Многие белорусы снова отдохнут на больших майских выходных — отправятся на природу, поедут сажать картошку или просто будут лежать и смотреть фильмы. А вот школьники, скорее всего будут усиленно готовится к централизованному экзамену. Кого и какие еще изменения ждут в последнем весеннем месяце?
Рост БПМ
Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 12 от 20 апреля 2023 г., которым повысило бюджет прожиточного минимума.
Теперь БПМ в среднем на душу населения составит 352 рубля 13 копеек (ранее был 341 рубль 48 копеек) — рост составил 10,65 BYN.
Подробности читайте по ссылке:
Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 мая на 10,65 BYN
Снижение ставки рефинансирования
Национальный банк Беларуси в очередной раз решил понизить ставку рефинансирования. С 2 мая 2023 года она составит 10% годовых.
Соответственно, с 2 мая будет снижена также ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 11% , а также ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9%.
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования и объяснил почему — «При условии отсутствия шоков»
Рост пенсий
С 1 мая в Беларуси должны повысить пенсии — на 5%. Перерасчету подлежат все все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
«Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 г. составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 года», — пообещали в Министерстве труда и социальной защиты.
Но в данном случае речь идет о начисленной пенсии, а не реальной. Например, последняя, с учётом инфляции, выросла за 2022 год – на 8,7%, в то время, как начисленная — на 23%.
В Беларуси повысили пенсии на 5%. Сколько раз обещают ещё?
Большие выходные-2
В мае, как и в апреле, белорусов ждут длинные четырехдневные выходные. Правда, один из них придется отработать. Кроме того, нерабочим также будет и первый день месяца.
Посмотреть на календарь выходных и рабочих дней в мае можно тут:
В апреле-мае будет по 4 выходных подряд — Календарь. Когда отрабатывать?
Ранее Телеграф публиковал график работы больниц, поликлиник и других медицинских учреждений на больших выходных в мае. Подробнее смотрите по ссылке:
Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в апреле-мае
Отключение горячей воды
На энергетических предприятиях объявили, что в мае начнут планово отключать горячую воду по всей Беларуси. Это делают ежегодно, чтобы облегчить ремонтные и профилактические работ на теплосетях и подготовить их к зимнему отопительному периоду.
Первые отключения запланированы уже на 10 мая. График отключения горячей воды в городах Беларуси смотрите по ссылке:
Появился график отключения горячей воды в городах Беларуси. Где уже с 10 мая?
Подоходный налог
Май — последний месяц, когда белорусам нужно заплатить подоходный налог за 2022 год. Срок уплаты — не позднее 1 июня 2023 года.
К слову, в Федерации профсоюзов Беларуси рассказали, кто из белорусов может существенно сэкономить на налогах, в частности, не платить подоходный налог в течение 8 лет, а то и больше.
Кто из белорусов может не платить подоходный налог 8 лет? В ФПБ рассказали подробности
ЦЭ у школьников
У белорусских выпускников в мае 2023 года впервые должен пройти централизованный экзамен (ЦЭ). Они будут сдавать два предмета:
- русский язык или белорусский язык (по выбору);
- предмет по выбору: «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение».
Так, испытание по белорусскому языку запланировано на 14 мая.
Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году
Кстати, двум категориям школьников сдавать ЦЭ не придется. Об этом можно почитать здесь:
Белорусским школьникам разрешили поменять предмет ЦЭ. До какого числа?
Милиция Минска пообещала следить за белорусами с дронов
В столичной милиции сообщили, что с мая усилят контроль за правопорядком в местах массового отдыха минчан. Как в выходные и праздники, так и в будни.
Например, на пляжах для купания — на Цнянском водохранилище (Советский район), Комсомольском озере и водохранилище Дрозды (Центральный район), милиционеры и спасатели ОСВОД планируют патрулировать воды на лодках.
Кроме того, следить за отдыхающими решили и с помощью дронов.
Салют в Минске на 9 мая
Власти Минска запланировали на 9 мая салют и его музыкальное сопровождение. Это следует из техзадания, размещенного вместе с заявкой «Минскконцерта», которое является главной столичной концертной организацией, на сайте госзакупок.
Салют планируют запускать в промежутке между 22−23 часами. Точное время заказчики пообещали объявить чуть позже. Праздничный фейерверк, который продлится примерно 5 минут, будет сопровождаться музыкой.
Подробнее читайте тут:
Власти Минска запланировали салют на 9 мая. Где и в котором часу?
Скидки на билеты БелЖД для пенсионеров
Белорусская железная дорога объявила о введении сезонных скидок на билеты для пенсионеров. 50%-ная скидка пенсионерам будет предоставлена с 1 мая по 31 октября.
Чтобы получить эту «сезонную» скидку, пассажир должен предъявить при покупке проездного билета оригинал пенсионного удостоверения.
В БелЖД объявили о скидках в 50% на билеты с 1 мая. Сколько продлятся?
Запреты для рыбаков
Почти целый май в Беларуси будет действовать запрет на лов судака. За его нарушение рыбакам грозит внушительный штраф.
Запрет на лов судака ввели ради сохранения его популяции и создания благоприятных условий для его размножения. Он будет действовать по 30 мая.
О размере штрафа читайте по ссылке:
Белорусским рыбакам запретили ловить еще одну рыбу с 15 апреля. Какой штраф грозит?
Кроме того, для рыбаков ввели и другие ограничения для на период нереста, которые действуют и в мае. Но в этом же месяце они должны и закончиться:
В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?
Закончатся паводки?
Весной 2023 году многие белорусские реки вышли из берегов и подтопили дороги, дворы, дома. Они принесли беды жителям Гомельской, Витебской, Могилевской, Брестской и Минской областей.
По словам начальника отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елены Зубченок, весеннее половодье во всех речных бассейнах, как правило, заканчивается в мае.
Когда в Беларуси закончатся паводки? Вот что сказали в Белгидромете