Белорусским рыбакам запретили ловить еще одну рыбу с 15 апреля. Какой штраф грозит?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.04.2023 16:02 , Обновлено: 10.09.2023

С 15 апреля в Беларуси вступает в силу запрет на лов судака. За его нарушение рыбакам грозит внушительный штраф, предупредили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Запрет на лов судака ввели ради сохранения его популяции и создания благоприятных условий для его размножения. Он будет действовать по 30 мая. Если вы се же выловили такую рыбину, то обязаны немедленно отпустить.

Дело в том, что икрометание судака происходит, когда температура воды поднимается выше 15—17°С. Нерест происходит ночью или на утренней заре, чаще на мелково­дье. При похолоданиях икрометание прекращается или растягивается на 2 и более недель.

[info_b]Судак обитает в больших реках, водохранилищах и озерах. Больше всего ему нравятся места с чистой проточной водой, с песчаным и каменисто-галечным дном. А вот заболоченных и сильно зарастающих и загрязненных водоемов он избегает, так как чувствителен к качеству воды и к количеству растворенного в ней кислорода. Ведет преимуще­ственно одиночный образ жизни, только мелкие судачки встречаются небольшими стайками.[/info_b]

Какой штраф грозит за судака?

Согласно ч.1 ст.16.25 Кодекса об административных нарушениях, за незаконное изъятие судака физлицу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 до 1110 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения нарушения, или без конфискации.

При этом, за каждого пойманного судака придется также заплатить таксу в тройном размере. Такса за незаконно изъятую 1 особь судака составляет 6 базовых. Таким образом, сумма составит 6 х 3 х 37 = 666 рублей.

А если вред, причиненный окружающей среде, составит 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность (согласно ст. 281 Уголовного кодекса).

Ранее Телеграф писал, что в Госинспекции охраны животного и растительного мира рассказали, на какой период введены сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?