Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 мая на 10,65 BYN

Опубликовано: 27.04.2023 10:55 , Обновлено: 27.04.2023

Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 12 от 20 апреля 2023 г., которым повысило бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая на 3,1%.

Согласно документу, теперь БПМ в среднем на душу населения составит 352 рубля 13 копеек (ранее был 341 рубль 48 копеек). Таким образом рост составил 10,65 BYN.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – 389,53 руб. (ранее 377, 14 руб.);

пенсионеры – 265,96 руб. (ранее 256,70 руб.);

дети в возрасте до трех лет – 224,26 руб. (ранее 217,39 руб.);

дети в возрасте от трех до шести лет – 308,56 руб. (ранее 300,03 руб.);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет –378,15 руб. (ранее 365,76 руб.).

Напомним, что пропорционально росту БПМ должны измениться и размеры::