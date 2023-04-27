Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 мая на 10,65 BYN
Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 12 от 20 апреля 2023 г., которым повысило бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая на 3,1%.
Согласно документу, теперь БПМ в среднем на душу населения составит 352 рубля 13 копеек (ранее был 341 рубль 48 копеек). Таким образом рост составил 10,65 BYN.
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
- трудоспособное население – 389,53 руб. (ранее 377, 14 руб.);
- пенсионеры – 265,96 руб. (ранее 256,70 руб.);
- дети в возрасте до трех лет – 224,26 руб. (ранее 217,39 руб.);
- дети в возрасте от трех до шести лет – 308,56 руб. (ранее 300,03 руб.);
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет –378,15 руб. (ранее 365,76 руб.).
Напомним, что пропорционально росту БПМ должны измениться и размеры::
- государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
- социальных пенсий;
- повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
- доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
- пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.