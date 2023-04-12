В БелЖД объявили о скидках в 50% на билеты с 1 мая. Сколько продлятся?

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Опубликовано: 12.04.2023 13:37 , Обновлено: 12.04.2023

Белорусская железная дорога объявила о введении сезонных скидок на билеты для пенсионеров. Купить билет на поезда региональных линий экономкласса за полцены пенсионеры смогут на протяжении всего периода сезонных сельскохозяйственных работ.

Как сообщили в БелЖД, 50%-ная скидка пенсионерам будет предоставлена с 1 мая по 31 октября. Чтобы получить эту “сезонную” скидку, пассажир должен предъявить при покупке проездного билета оригинал пенсионного удостоверения.

В БелЖД напомнили, что оригинал пенсионного удостоверения пассажир также должен иметь при себе во время поездки - его в “электричке” могут проверить инспекторы.

Между тем, “сезонная” льгота для пенсионеров не действует на поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами). Кроме того, стоимость проезда в поездах городских линий для пенсионеров останется неизменной.

Отметим, что льготные проездные пенсионеры могут оформить не только через билетные кассы, но и на официальном сайте перевозчика - pass.rw.by. Эта функция есть также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и в терминалах самообслуживания.