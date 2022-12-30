Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.12.2022 08:56 , Обновлено: 30.12.2022

Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.

Министр образования подписал постановление, согласно которому экзамен по белорусскому языку состоится 14 мая. Резервные дни для проведения экзамена назначен на 23 мая и 21 августа.

Экзамены по математике, физике, биологии, иностранным языкам, истории, географии и обществоведению назначены на 21 мая. Резервными днями для этих ЦЭ будут 25 мая и 23 августа.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования Беларуси подробнее рассказали, какие четыре экзамена, в какой форме и когда будут сдавать девятиклассники в 2023 году.

Как изменили экзамены для белорусских 9-классников в 2023 году? Подробности