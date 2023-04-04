Белорусским школьникам разрешили поменять предмет ЦЭ. До какого числа?

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Опубликовано: 04.04.2023 15:17 , Обновлено: 04.04.2023

В Беларуси школьников начали регистрировать на централизованный экзамен (ЦЭ). При этом ученики еще успеют поменять выбранные предметы. Но нужно торопиться.

Школьники еще в феврале написали заявление на участие в ЦЭ, в котором указали, какие предметы хотят сдавать и на каком языке.

Эти заявки с 1 апреля начали регистрировать в системе Республиканского институт контроля знаний (РИКЗ). По внесенным данным учащимся будут выдавать пропуска на экзамен и готовые сертификаты, пишет sb.by.

При этом в Министерстве образования рассказали, что школьники еще могут поменять выбранный для ЦЭ предмет, если вдруг передумали. Сделать это разрешили до 20 апреля.

[info_b]Напомним, в 2023 году 11-классники должны будут сдать два централизованных экзамена:

русский язык или белорусский язык (по выбору);

предмет по выбору: «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение».

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Кому не нужно сдавать ЦЭ?

Также в ведомстве рассказали, кого полностью освободили от сдачи ЦЭ:

тех, кто обучается на дому;

победителей заключительного этапа (диплом I, II, III степени) республиканской олимпиады.

Чтобы получить освобождение от экзамена, нужно написать заявление на имя руководителя учреждения образования до 15 апреля.

В какие дни школьники будут сдавать ЦЭ?

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году