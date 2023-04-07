Кто из белорусов может не платить подоходный налог 8 лет? В ФПБ рассказали подробности

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Опубликовано: 07.04.2023 13:04 , Обновлено: 07.04.2023

В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали, кто из белорусов может существенно сэкономить на налогах, в частности, не платить подоходный налог в течение 8 лет, а то и больше. Речь идет об имущественном налоговом вычете, который предоставляется некоторым категориям белорусам при покупке или строительстве жилья.

Согласно законодательству, в Беларуси на налоговый имущественный вычет при покупке или строительстве жилья полагается тем, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, передает портал 1prof.by.

[info_b]Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база. В свою очередь налоговая база представляет собой объем денежных средств, с которой нужно заплатить налог. Соответственно, чем меньше налоговая база – тем меньше сумма налога к уплате. [/info_b]

Как пояснила независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, имущественный вычет дается на всю стоимость жилья, а не только на недостающие до нормы метры. При этом не имеет значения, где именно приобретается или строится квартира или дом: можно стать на учет нуждающихся, условно, в Марьиной Горке, а купить квартиру в Минске и от этого ничего не изменится.

Сколько подоходного налога можно не платить

Поскольку подоходным налогом не облагается вся сумма, потраченная на покупку или строительство жилья, со временем за счет налогового вычета можно вернуть 13% уплаченной суммы (ставка подоходного налога в Беларуси на сегодня составляет 13%).

Также для получения налогового вычета не имеет значения то, приобретает ли белорус жилье самостоятельно, не дождавшись своей очереди на улучшение жилищных условий, или получил на эти цели льготный кредит. В обоих случаях он может вернуть свои 13% подоходного.

В качестве наглядного примера Наталья Литовская приводит следующую ситуацию: семья приобрела квартиру за 150 тыс. рублей, следовательно на эту сумму собственнику жилья положен налоговый вычет. В общей сложности собственнику “вернутся” 19,5 тыс. рублей (150 тыс. х 13%), но получит он их не единовременно. Вместо этого каждый месяц он будет получать +13% к своей зарплате, поскольку с него не будут взыскивать подоходный налог.

“Допустим, гражданин получает 1,5 тысячи рублей на руки, с которых должен уплатить 13% подоходного налога – это 195 рублей. Но благодаря налоговому вычету эта сумма не будет удерживаться. Из этого следует, что теперь собственник жилья будете зарабатывать на 13% больше – 1695 рублей”, - пояснила специалист.

Такую “повышенную” зарплату собственник жилья будет получать ровно до тех пор, пока его совокупная начисленная зарплата не достигнет суммы, которую он потратил на улучшение жилищных условий (в указанном выше примере - это 150 тыс. рублей).

“Считаем: 150 тыс. / 1,5 тыс. = 100 месяцев. То есть, приведенном примере гражданин не будет платить подоходный налог на протяжении более 8 лет”, - объяснила Наталья Литовская .

Куда обращаться белорусам, чтобы получить налоговый вычет при покупке жилья

Имущественный налоговый вычет предоставляют по месту работы (службы или учебы) собственника жилья. Для этого ему необходимо предоставить в бухгалтерию следующие документы:

справку из исполкома о том, что на момент приобретения жилья собственник или член его семьи состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

при строительстве квартиры в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК) – выписку из решения общего собрания членов организации застройщиков о включении собственника в состав ЖСК;

при строительстве дома – копию договора о строительстве;

при реконструкции дома или квартиры – решение местного исполкома о снятии с учета в связи с осуществленной реконструкцией жилья, а также копию договора строительного подряда на реконструкцию;

при покупке уже готовой квартиры или дома – копии документов о регистрации права собственности на недвижимость, договор купли-продажи;

в случае, если на эти цели берется кредит – копию целевого кредитного договора с банком.

С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте МНС.