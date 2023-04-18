Минздрав Беларуси объяснил, как будут работать больницы на больших выходных в апреле-мае
В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси 18 апреля опубликовали график работы учреждений здравоохранения (поликлиник, больниц и т.д.) на длинных выходных в конце апреля и в мае 2023 года.
Так, поликлиники, организации службы крови, санэпидемстанции, аптеки, организации медицинской техники и организации особого типа и т.п. будут работать в апреле и мае следующим образом:
- 22 апреля — по графику работы в субботний день;
- 23 апреля — по графику работы в выходной день;
- 24 апреля — по графику работы в субботний день;
- 25 апреля — по графику работы в праздничный день.
- 29 апреля — по графику работы в рабочий день;
- 30 апреля — по графику работы в выходной день;
- 1 мая — по графику работы в праздничный день;
- 6 мая — по графику работы в субботний день;
- 7 мая — по графику работы в выходной день;
- 8 мая — по графику работы в субботний день;
- 9 мая — по графику работы в праздничный день;
- 13 мая — по графику работы в рабочий день;
- 14 мая — по графику работы в выходной день.
В свою очередь график работы больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ) такой:
- 22 апреля — по графику работы в субботний день;
- 23 апреля — по графику работы в выходной день;
- 24 апреля — по графику работы в рабочий день;
- 25 апреля — по графику работы в праздничный день;
- 29 апреля — по графику работы в субботний день;
- 30 апреля — по графику работы в выходной день;
- 1 мая — по графику работы в праздничный день;
- 6 мая — по графику работы в субботний день;
- 7 мая — по графику работы в выходной день;
- 8 мая — по графику работы в рабочий день;
- 9 мая — по графику работы в праздничный день;
- 13 мая — по графику работы в субботний день;
- 14 мая — по графику работы в выходной день.
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Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси выпустил постановление № 237 от 10 апреля 2023 г, которым утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях. Например, иглоукалывание, гомеопатия, гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками); апитерапия (лечение пчелами), круговое иссечение крайней плоти и т.д.
Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.
Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов