В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?

Опубликовано: 30.03.2023 11:28 , Обновлено: 10.09.2023

В Госинспекции охраны животного и растительного мира рассказали, на какой период введены сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

В соответствии с действующими в Беларуси правилами ведения рыболовного хозяйства, с 1 марта по 15 апреля запрещен любительский и промысловый лов щуки - в Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской области. В Витебской области запрет на лов щуки вступает чуть позже - 9 марта, и действует до 23 апреля.

На днях были введены и другие ограничения для рыболовов на период нереста. Рыболовам-любителям сейчас разрешается ловить рыбу:

только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков)

с одним крючком или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков) в светлое время суток с берега - без захода в воду

со льда или искусственных сооружений, на которые не распространяются ограничения и запреты на хозяйственную деятельность

с использованием подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Эти ограничения для рыболовов-любителей будут действовать в разных областях в течение разного периода, а именно:

с 20 марта по 18 мая - в Брестской и Гомельской областях

с 1 апреля по 30 мая - в Гродненской, Могилевской и Минской областях и в самом Минске

с 10 апреля по 8 июня - в Витебской области.

При этом, как подчеркнули в Госинспекции охраны животного и растительного мира , промысловое рыболовство в данные периоды будте полностью запрещено.

[info_b]Нерест считается одним из наиболее важных звеньев жизненного цикла рыбы. Большинство видов рыб, обитающих в белорусских водоемах, относится к весенне-нерестующим. Поэтому весной необходимы дополнительные охранные мероприятия, которые позволяют рыбе дать многочисленное и жизнестойкое потомство. [/info_b]

Какие штрафы грозят за ловлю на две удочки в нерест?

В природоохранном ведомстве также рассказали о штрафах, которые грозят рыболовам за несоблюдение правил в период нереста. Так, за использование в это время любых неразрешенных орудий или способов лова нарушители будут привлекаться по части первой статьи 16.25 Кодекса об административных правонарушениях, санкция по которой предусматривает штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (то есть на сегодня - от 370 до 1110 рублей).

При этом, как подчеркнули в Госинспекции, при незаконном изъятии рыбы в период нерестанарушителям придется компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы.

Кроме того, в период нереста рыболовам запрещается использовать суда. За это предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин (до 370 рублей).